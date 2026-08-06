Khagaria News: छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़

Khagaria News: छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़
Khagaria News: छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़ छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़ छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंग
Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया शहर स्थित मिडिल स्कूल, दानटोला में बुधवार को अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ में टेबुल व बेंच भी टूटा है। घटना में दो तीन शिक्षकों को चोट भी लगी। हंगामा से कुछ देर के लिए स्कूल में अफरातफरी का माहौल रहा। सूचना पर पुलिस के आने पर आरोपी शिक्षक को अपने साथ ले गई तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल गत तीन अगस्त को स्कूल में सहायक शिक्षक मो इरसाद अली द्वारा क्लास छह की एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर लोगों का गुस्सा बुधवार को स्कूल खुलने पर फूट पड़ा।
लोगों ने स्कूल में हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बीचबचाव में अन्य एक दो शिक्षक को भी चोट आई। इधर सूचना पर स्थापना डीपीओ नूपुर प्रसाद स्कूल पहुंची तब तक मामला शांत हो चुका था। हालांकि डीपीओ ने शिक्षकों से मामले की जानकारी लेकर रिपोर्ट डीईओ को सौप दी। इधर डीईओ अमरेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि मामले में स्पष्टीकरण किया गया है। हेडमास्टर और शिक्षक पर निलंबन की कार्रवाई की की जा रही है।
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