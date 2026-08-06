Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़ छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़ छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंग

Khagaria News: छात्रा से अभद्र व्यवहार पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि खगड़िया शहर स्थित मिडिल स्कूल, दानटोला में बुधवार को अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ में टेबुल व बेंच भी टूटा है। घटना में दो तीन शिक्षकों को चोट भी लगी। हंगामा से कुछ देर के लिए स्कूल में अफरातफरी का माहौल रहा। सूचना पर पुलिस के आने पर आरोपी शिक्षक को अपने साथ ले गई तब जाकर मामला शांत हुआ। दरअसल गत तीन अगस्त को स्कूल में सहायक शिक्षक मो इरसाद अली द्वारा क्लास छह की एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर लोगों का गुस्सा बुधवार को स्कूल खुलने पर फूट पड़ा।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया : छात्रा से अभद्र पर स्कूल में हंगामा, की तोड़फोड़

लोगों ने स्कूल में हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। बीचबचाव में अन्य एक दो शिक्षक को भी चोट आई। इधर सूचना पर स्थापना डीपीओ नूपुर प्रसाद स्कूल पहुंची तब तक मामला शांत हो चुका था। हालांकि डीपीओ ने शिक्षकों से मामले की जानकारी लेकर रिपोर्ट डीईओ को सौप दी। इधर डीईओ अमरेंद्र कुमार गोंड ने बताया कि मामले में स्पष्टीकरण किया गया है। हेडमास्टर और शिक्षक पर निलंबन की कार्रवाई की की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Katihar News: शिक्षकों की शिकायत लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे छात्राएं, लगाये कई आरोप
ये भी पढ़ें:शराब पीकर स्कूल पहुंचे शिक्षक को किया निलंबित
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।