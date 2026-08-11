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Khagaria News: ऑपरेशन मुस्कान: 43 मोबाइल किया गया बरामद, धारकों को सौंपा

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: ऑपरेशन मुस्कान: 43 मोबाइल किया गया बरामद, धारकों को सौंपा

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से गुम हुए अथवा चोरी किए गए 43 मोबाइलों को बरामद करते हुए धारकों को सौंपा गया। सोमवार को प्रेस कांफ्रेस के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसपी भानू प्रताप सिंह ने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत तकनीकी टीम के द्वारा तकनीकी आधार पर मोबाइल को ट्रैक कर बरामद किया गया है।इस ऑपरेशन का उद्देश्य है कि मोबाइलों के चोरी होने, गुम होने के बाद उसे बरामद करते हुए धारकों को लौटाया जा सके। ऑपरेशन मुस्कान कोई नया नहीं है। पूर्व से ही यह अभियान चलाया गया है।

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बीते दिनों भी पचास मोबाइल बरामद कर धारकों को लौटाया गया था। यह अभियान साइबर डीएसपी के नेतृत्व में चलाई जा रही है।

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