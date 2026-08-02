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Khagaria News: मानसी नगर पंचायत में नाग पंचमी महोत्सव की तैयारी पूरी, आज निकलेगी कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: मानसी नगर पंचायत में नाग पंचमी महोत्सव की तैयारी पूरी, आज निकलेगी कलश यात्रा मानसी नगर पंचायत में नाग पंचमी महोत्सव की तैयारी पूरी, आज निकलेगी कलश यात्रा

Khagaria News: मानसी नगर पंचायत में नाग पंचमी महोत्सव की तैयारी पूरी, आज निकलेगी कलश यात्रा

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के मानसी प्रखंड अंतर्गत नगर पंचायत मानसी बाजार में नाग पंचमी महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। मानसी में आयोजित नागपंचमी महोत्सव प्रमुख त्योहारों में से एक है जो बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष सावन माह के पंचमी को मनाया जाता है। इस बार नागपंचमी महोत्सव का आयोजन 3 अगस्त से शुरू होगी। नागपंचमी में श्रद्धालुओं के द्वारा मां भगवती मंदिर में दूध, लावा, कटहल एवं आम नीम के डाल सहित अन्य सामग्री का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। कमिटी के अध्यक्ष अमर कौशिक ने बताया कि इस वर्ष नागपंचमी के अवसर पर मानसी में नागपंचमी महोत्सव का आयोजन 3 से 10 अगस्त तक किया जाएगा।

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सुबह कलश यात्रा, पूजा एवं संध्या में प्रवाचक मनीषानंद महाराज के द्वारा सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ एवं भव्य प्रसाद का वितरण किया जाएगा। वही 4 से 9 अगस्त तक संध्या में श्रीमद् भागवत कथा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। मेला का समापन कलश विसर्जन एवं भंडारा के उपरांत आगामी 10 अगस्त को किया जाएगा। इधर कमेटी के सचिव सह वार्ड पार्षद रवि कुमार ने बताया कि इस वर्ष मेला को और आकर्षक बनाने के लिए ड्रैगन, ब्रेक डांस, टॉवर झूला बच्चों के लिए मिक्की माउस एवं अन्य झूला लगाया गा है। वहीं महिलाओं के लिए मीना बाजार लगाया जा रहा है।

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