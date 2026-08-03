Khagaria News: दूसरे दिन भी नहीं हुआ मामला दर्ज
Khagaria News: दूसरे दिन भी नहीं हुआ मामला दर्ज दूसरे दिन भी नहीं हुआ मामला दर्ज दूसरे दिन भी नहीं हुआ मामला दर्ज दूसरे दिन भी नहीं हुआ मामला दर्ज दूसरे दिन भी नहीं
Khagaria News: परबत्ता I एक प्रतिनिधि बुजुर्ग महिला की अधजला शव बरामदी के दो दिनों बाद भी मामला दर्ज नहीं हो सका है I बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के सलारपुर गांव में गत 1 अगस्त की देर रात एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत हो गई थी I मृतका सलारपुर गांव निवासी महिला स्व.सौदागर सिंह की 70 वर्षीया पत्नी वीणा देवी के रूप में की गयी थी I घटना की सूचना मिलते ही मौक़े पर पुलिस पहुंचकर अधजले शव घर स्थित उनके छोटे बेटे पप्पू सिंह के दरवाजे पर रखी एक चौकी से बरामद किया था I वहीं थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया की परिजन द्वारा अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है I आवेदन मिलते ही मामला दर्ज किया जाएगा।
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