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Khagaria News: लापता युवक का 21 दिन बाद भी नहीं चला पता

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: बेलदौर के माली पंचायत में 30 वर्षीय ललन यादव 21 दिनों से लापता हैं। पत्नी किरण देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। ललन 16 जुलाई को घर से खेत के लिए निकले थे और अब तक लौटे नहीं हैं। उनका मोबाइल भी बंद है।

Khagaria News: लापता युवक का 21 दिन बाद भी नहीं चला पता

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता माली पंचायत के वार्ड नंबर सात निवासी 30 वर्षीय ललन यादव का अता पता गायब होने के इक्कीसवें दिन भी नहीं चल पाया है। रहस्यमय तरीके से लापता ललन यादव जिंदा है अथवा मर गया है, यह अनुत्तरित प्रश्न बन गया है। इस संबंध में पुलिस ने पत्नी किरण देवी के लिखित शिकायत पर गांव के ही कुछ लोगों पर गत 19 जुलाई को मामला दर्ज करायी है। जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में बेलदौर थाना कांड संख्या 250/26 दर्ज कर मामले की जांच की जिम्मेवारी एसआई अभिषेक कुमार को सौंप दी है।

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आवेदिका के मुताबिक उसका पति गत 16 जुलाई को चार बजे अपराह्न में घर से खेत के लिए निकला था, जो कि अब तक घर नही लौटा है। घटना के दिन से ही उसके पति का मोबाइल बंद चल रहा है। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

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