Khagaria News: लापता युवक का 21 दिन बाद भी नहीं चला पता
Khagaria News: बेलदौर के माली पंचायत में 30 वर्षीय ललन यादव 21 दिनों से लापता हैं। पत्नी किरण देवी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। ललन 16 जुलाई को घर से खेत के लिए निकले थे और अब तक लौटे नहीं हैं। उनका मोबाइल भी बंद है।
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता माली पंचायत के वार्ड नंबर सात निवासी 30 वर्षीय ललन यादव का अता पता गायब होने के इक्कीसवें दिन भी नहीं चल पाया है। रहस्यमय तरीके से लापता ललन यादव जिंदा है अथवा मर गया है, यह अनुत्तरित प्रश्न बन गया है। इस संबंध में पुलिस ने पत्नी किरण देवी के लिखित शिकायत पर गांव के ही कुछ लोगों पर गत 19 जुलाई को मामला दर्ज करायी है। जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने इस संबंध में बेलदौर थाना कांड संख्या 250/26 दर्ज कर मामले की जांच की जिम्मेवारी एसआई अभिषेक कुमार को सौंप दी है।
आवेदिका के मुताबिक उसका पति गत 16 जुलाई को चार बजे अपराह्न में घर से खेत के लिए निकला था, जो कि अब तक घर नही लौटा है। घटना के दिन से ही उसके पति का मोबाइल बंद चल रहा है। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।