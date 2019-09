सांसद और विधायक नहीं ले रहे हैं पीड़ितों की सुध

गोगरी प्रखंड के दर्जनों पंचायतों में बाढ़ पीड़ित सरकारी राहत के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। पर, स्थानीय संासद व विधायक बाढ़ पीड़ितों की सुध लेने अब तक नहीं आए हैं। जिससे लोगों में आक्रोश है। जीएन बांध पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों में मंगला देवी, सजनी देवी, गीता देवी, पार्वती देवी, गिरजा देवी, मुन्नी देवी, राजेश साह, शंभू मंडल, प्रभाकर, सीराज खां, परवेज खां, सियाराम सिंह आदि ने बताया कि वे लोग एक सप्ताह से बाढ़ आने के कारण अपने परिवार के साथ जीएन बांध पर शरण लिए हुए हैं।

MPs and MLAs are not taking care of victims

पर, स्थानीय जनप्रतिनिधि अब तक देखने तक नहीं आए हैं। प्रशासन द्वारा राहत शिविर में दो वक्त का भोजन तो दिया जा रहा है, लेकिन नास्ता नहीं से छोटे-छोटे बच्च भूखे रहते हैं। मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण औने-पौने भाव में वे लोग अपने मवेशी बेचने को मजबूर हैं। चुनाव के समय वोट लेने के लिए तरह-तरह के वादे नेता करते हैं। लेकिन मुश्किल की घड़ी में बाढ़ पीडितों को देखने तक यहां के सांसद व विधायक नहीं आए हैं।