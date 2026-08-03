Khagaria News: त्योहारी सीजन को लेकर विक्रमशिला पुल की छठ बाद हो निर्माण: सांसद
Khagaria News: त्योहारी सीजन को लेकर विक्रमशिला पुल की छठ बाद हो निर्माण: सांसदत्योहारी सीजन को लेकर विक्रमशिला पुल की छठ बाद हो निर्माण: सांसदत्योहारी सीजन को लेकर
Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान संवाददाता सांसद राजेश वर्मा ने भागलपुर विक्रमसिला पुल बंद होने से आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर छठ पर्व के बाद निर्माण की मांग की है। सांसद ने मांग की है कि पुल पर स्थायी निर्माण और बेली ब्रिज को हटाने का काम फिलहाल टाल दिया जाए और इसे लोक आस्था के महापर्व 'छठ' के बाद, यानी दिसंबर महीने में शुरू किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए हैं और बताया है कि अगर त्योहारी सीजन में पुल से आवागमन रोका गया तो यह लाखों लोगों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। त्योहारी सीजन और उफनती गंगा बढ़ाएगी आफत
मुख्यमंत्री को पत्र में सुझाव
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद राजेश वर्मा ने स्पष्ट किया है कि सितंबर से नवंबर महीने तक गंगा नदी का जलस्तर सामान्यत: उफान पर रहता है। यदि इस दौरान पुल को बंद किया जाता है तो आमलोगों को मजबूरन नाव जैसे जोखिम भरे साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। इससे जान-माल की सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही, यही समय दुर्गा पूजा, दीपावली, भाईदूज और बिहार के सबसे बड़े महापर्व 'छठ' का होता है। इन त्योहारों में लाखों लोगों की आवाजाही होती है। ऐसे पीक समय में पुल बंद होने से मरीजों, विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ेगा।
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