Khagaria News: त्योहारी सीजन को लेकर विक्रमशिला पुल की छठ बाद हो निर्माण: सांसद

Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान संवाददाता सांसद राजेश वर्मा ने भागलपुर विक्रमसिला पुल बंद होने से आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर छठ पर्व के बाद निर्माण की मांग की है। सांसद ने मांग की है कि पुल पर स्थायी निर्माण और बेली ब्रिज को हटाने का काम फिलहाल टाल दिया जाए और इसे लोक आस्था के महापर्व 'छठ' के बाद, यानी दिसंबर महीने में शुरू किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए हैं और बताया है कि अगर त्योहारी सीजन में पुल से आवागमन रोका गया तो यह लाखों लोगों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। त्योहारी सीजन और उफनती गंगा बढ़ाएगी आफत