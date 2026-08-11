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Khagaria News: महेशखूंट: सड़क किनारे लगी बाइक की चोरी

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: महेशखूंट: सड़क किनारे लगी बाइक की चोरी महेशखूंट: सड़क किनारे लगी बाइक की चोरी महेशखूंट: सड़क किनारे लगी बाइक की चोरी

Khagaria News: महेशखूंट: सड़क किनारे लगी बाइक की चोरी

Khagaria News: महेशखूंट। एक प्रतिनिधि महेशखूंट थाना क्षेत्र के पटेल हाईस्कूल रोड स्थित एक स्वीट्स दुकान के सामने से एक बाइक अज्ञात चोर चोरी कर ली। घटना की जानकारी देते हुए गोगरी थाना क्षेत्र के उसरी गांव निवासी सुमित कुमार ने बताया कि महेशखूंट में एक स्वीट्स दुकान के सामने बाइक लगाकर नास्ता करने चले गए। नास्ता करने के बाद जब लौटे तो देखा बाइक नहीं है। महेशखूंट थाना में लिखित आवेदन देकर चोरी हुई बाइक बरामद करने की गुहार लगाई है। इधर थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया मामले की छानबीन की जा रही है।

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