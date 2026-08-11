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Khagaria News: पुलिस लाईन में मॉकड्रील का किया गया आयोजन

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: पुलिस लाईन में मॉकड्रील का किया गया आयोजन

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता एसपी भानू प्रताप सिंह के निर्देश पर सोमवार को पुलिस लाईन परिसर में दंगा नियंत्रण को लेकर मॉकड्रील का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों के देखरेख में पुलिस बल के जवानों ने दंगा के दौरान होने वाले विभिन्न गतिविधियों का मॉकड्रील कर स्थिति सामान्य करने का पुर्वाभ्यास किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न गतिविधियों का मॉकड्रील पुलिस केन्द्र में कराया जा रहा है।

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