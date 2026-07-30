Khagaria News: मिड-डे मील में कीड़े मिलने के आरोप पर मध्य विद्यालय सरैया में हंगामा, तालाबंदी से पूरे दिन ठप रही पढ़ाई मिड-डे मील में कीड़े मिलने के आरोप पर मध्य विद्या

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि चौथम प्रखंड के पश्चिमी बौरने पंचायत अंतर्गत सरैया गांव स्थित मध्य विद्यालय सरैया में बुधवार को मिड-डे मील में कीड़े मिलने के आरोप को लेकर छात्र, अभिभावक और शिक्षकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। स्थिति तनावपूर्ण होने पर चौथम थाना पुलिस को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय में ताला जड़ दिया, जिससे पूरे दिन पठन-पाठन पूरी तरह बाधित रहा। छात्रों एवं अभिभावकों का आरोप था कि बुधवार को परोसे गए मध्यान्ह भोजन में कीड़े पाए गए। छात्रों ने इसकी शिकायत शिक्षकों से की। आरोप है कि शिकायत करने पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षक दयानंद रजक ने संबंधित छात्रों की पिटाई कर दी। छात्रों के साथ मारपीट की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक एवं ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने शिक्षक दयानंद रजक के साथ भी मारपीट कर दी। सूचना मिलने पर चौथम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए शिक्षक को सुरक्षित थाने ले गई। बाद में पूछताछ के उपरांत उन्हें छोड़ दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर सबसे पहले प्रमुख प्रतिनिधि चंदन सिंह स्कूल पहुंचे। वहीं से उन्होंने सदर एसडीओ सहित विभिन्न अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी दी। फिर बीडीओ रंजीत कुमार सिंह, प्रभारी बीईओ मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नितेश कुमार सहित अन्य अधिकारी विद्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों, अभिभावकों और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि अभिभावक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक चली वार्ता के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई.

विद्यालय में हंगामा और तालाबंदी हंगामे और तालाबंदी के कारण विद्यालय में पूरे दिन शैक्षणिक गतिविधियां ठप रहीं। अभिभावकों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी और विद्यालय की व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

पिछले विवादों का सिलसिला पहले भी कई बार हो चुका है विवाद: स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मध्य विद्यालय, सरैया में यह पहली बार विवाद नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि जुलाई महीने में ही चार से पांच बार विभिन्न कारणों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पिछले कई वर्षों से विद्यालय में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच तनाव की स्थिति बनती रही है तथा कई बार तालाबंदी भी की गई है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि हर बार जांच का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन किसी मामले में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि विद्यालय की अव्यवस्था को लेकर दो से तीन बार जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है, इसके बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों के अनुसार, गुरुवार को एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर विद्यालय की व्यवस्था सुधारने, दोषियों पर कार्रवाई करने तथा छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस बार भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल शिक्षा विभाग एवं प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इधर हेडमास्टर संजय कुमार सिंह ने भी माना कि शिक्षक द्वारा गलती की गई है.

अधिकारी की प्रतिक्रिया बोले अधिकारी:

जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जा रही है। लापरवाही में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई कोई कोताही नहंी बरती जाएगी।

रंजीत कुमार सिंह, बीडीओ, चौथम।