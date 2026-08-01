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Khagaria News: विद्यार्थियों को मानसिक रोगों के प्रबंधन और उनसे बचने के उपाय की जानकारी जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: विद्यार्थियों को मानसिक रोगों के प्रबंधन और उनसे बचने के उपाय की जानकारी जरूरी विद्यार्थियों को मानसिक रोगों के प्रबंधन और उनसे बचने के उपाय की जानकार

Khagaria News: विद्यार्थियों को मानसिक रोगों के प्रबंधन और उनसे बचने के उपाय की जानकारी जरूरी

Khagaria News: खगड़िया। एक प्रतिनिधि महद्दीपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक खगड़िया में शनिवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के सहयोग से संस्थान के सेमिनार हॉल में एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रथम वर्ष और लेटरल एंट्री से द्वितीय वर्ष में नव-प्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए अवसाद, तनाव, चिंता, परीक्षा असफलता और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर केंद्रित था। उच्चतम न्यायालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक रोगों के प्रबंधन और उनसे बचने के उपाय बताना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बीके संजय ने तनावपूर्ण जीवनशैली, मानसिक अस्वस्थता और नशे के दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने बताया कि नकारात्मक विचार जीवन को अस्त-व्यस्त कर देते हैं और यदि कोई तनाव के कारण नशे की लत में पड़ जाए तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। इससे बचने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक प्रबंधन सीखना आवश्यक है। उन्होंने नियमित रूप से पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, योग-व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करने और मन में हमेशा सकारात्मक विचार बनाए रखने का आह्वान किया। साथ ही, छात्र जीवन की चुनौतियों, परीक्षा के दबाव और प्रतिस्पर्धा से निपटने के व्यावहारिक तरीके साझा किए। संस्थान के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को अकादमिक और व्यक्तिगत जीवन में मानसिक संतुलन बनाए रखने में काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित करने की बात कही। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक पप्पू कुमार सहित संस्थान के अन्य व्याख्याता और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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