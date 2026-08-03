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Khagaria News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी कांवरियों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी कांवरियों की भीड़

Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान टीम जिले में सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर सोमवार सुबह से ही खगड़िया शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर सुख-समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के साथ बड़ी संख्या में कांवरिए भी पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं मंदिर समितियों द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं। सावन की पहली सोमवारी को लेकर पूरे शहर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला。

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सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों जलाभिषेक कर की सुख समृद्धि की कामना

जिले में सावन की पहली सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। जिले के गोगरी प्रखंड अंतर्गत पकरैल के लेवा,मुगरियाटोल, शादीपुर, लछमिनियां महेशखूंट के राजधाम, केशव चौक,चैधा नयानगर बन्नी सहित अन्य शिवालय में श्रद्धालु ने सुबह स्नान करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र,आक, धतुरा,भांग के पत्ते, चंदन आदि पुजन सामग्रियों से श्रद्धा पूर्वक पुजा अर्चना किया। वहीं श्रद्धालु अंजली कुमारी, लक्ष्मी कुमारी,नेहा कुमारी,आरती कुमारी आदि ने बताया की सावन की पावन मास में जो भक्त बाबा भोलेनाथ की श्रद्धा से पुजा अर्चना करता है। उसका हर मनोकामना पूरी होती है।

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बेलदौर स्थित प्रसिद्ध बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर में शिवभक्तों और डाक कांवरियों का उमड़ा जनसैलाब

दूसरी ओर शहर के अलावा सावन की पहली सोमवारी पर बेलदौर स्थित प्रसिद्ध बाबा फुलेश्वरनाथ मंदिर में शिवभक्तों और डाक कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अगवानी स्थित उत्तरवाहिनी गंगा से पवित्र जल लेकर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने फुलेश्वरनाथ मंदिर सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इस दौरान अगवानी-बेलदौर कांवरिया पथ से लेकर मंदिर परिसर तक 'हर हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।सोमवार की सुबह करीब तीन बजे से ही डाक कांवरिया 75 किलोमीटर की लंबी दूरी नंगे पांव तय कर मंदिर परिसर पहुंचने लगे थे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बाबा फुलेश्वरनाथ का जलाभिषेक कर अपने अनुष्ठान पूरे किए। इसके अतिरिक्त, अगवानी घाट से जल लेकर दोपहिया और अन्य वाहनों से पहुंचे शिवभक्तों ने भी कतारबद्ध होकर पूजा-अर्चना की।दिनभर मंदिर परिसर में व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। फुलेश्वरनाथ मंदिर परिसर में लगे मीना बाजार और झूले महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे।स्थानीय शिवभक्तों के अनुसार, डाक कांवरियों का जत्था रविवार शाम करीब 7 बजे अगवानी घाट से जल भरकर बेलदौर के लिए रवाना होना शुरू हो जाता है। रात 10 बजे तक पूरा कांवरिया पथ डाक बमों और सेवा दलों से भर जाता है।पहली सोमवारी पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। गोगरी अनुमंडल कार्यालय के संयुक्तादेश के तहत, विधि-व्यवस्था बनाए रखने और कांवरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कांवरिया पथ के उसराहा पुल के पास श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोहर चौधरी को मजिस्ट्रेट और सहायक अवर निरीक्षक उमेश प्रसाद यादव को पुलिस पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। फुलेश्वरनाथ मंदिर परिसर में प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभात रंजन मजिस्ट्रेट और गोगरी थाना के एएसआई सतेंद्र कुमार मांझी पुलिस पदाधिकारी के रूप में तैनात रहे। बेलदौर प्रखंड के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की पैनी नजर बनी रही।

कई महत्वपूर्ण प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने क्या किया?
श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की।
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