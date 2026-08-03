Khagaria News: गोगरी: पहली सोमवारी को शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब

Khagaria News: गोगरी: पहली सोमवारी को शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब
Khagaria News: गोगरी अनुमंडल के विभिन्न शिव मंदिरों में सावन की पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिला श्रद्धालुओं की संख्या अधिक थी, जिन्होंने सुबह से पूजा-अर्चना की। मंदिर कमिटी के सदस्य शांति व्यवस्था बनाए हुए थे, जबकि पुजारी ने श्रद्धालुओं को कतार में जलाभिषेक करने के लिए मार्गदर्शन किया।
Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता पहली सोमवारी को जलाभिषेक करने शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओ की भीड़ उमड़ गई। गोगरी अनुमंडल के विभिन्न शिव मंदिरों में सावन की पहली सोमवारी को जलाभिषेक करने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। सोमवार को गोगरी शिव मंदिर, जमालपुर शिवाला, चपेश्वर नाथ मंदिर कुर्मी टोला जमालपुर, बड़ी मलिया शिवाला, मुश्किपुर कोठी आदि शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचकर पूजा-अर्चना करते देखा गया। मंदिरो में महिला श्रद्धालुओ की अधिक भीड़ थी। मंदिर कमिटी के सदस्य मंदिर में मुस्तैद होकर शांति व्यवस्था बनाए हुए थे। गोगरी शिव मंदिर में महिला श्रद्धालुओ को अधिक भीड़ पूजा-अर्चना कर रही थी।
मंदिर के पुजारी लगातार श्रद्धालुओं को कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने की माइकिंग कर रहे थे। सोमवारी को पूजा-अर्चना में खासकर महिलाओं की काफी भीड़ थी।
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