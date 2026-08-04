Khagaria News: सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव में उमड़ी भीड़

Khagaria News: सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव में उमड़ी भीड़
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के मानसी बाजार में मंगलवार को सात दिवसीय नाग
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के मानसी बाजार में मंगलवार को सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजन कमेटी के अध्यक्ष अमर कौशिक ने बताया कि मानसी का नागपंचमी महोत्सव प्रमुख त्योहारों में से एक है,। जो बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष सावन माह के पंचमी को मनाया जाता है । उन्होंने बताया कि इस वर्ष नागपंचमी के अवसर पर मानसी में नागपंचमी महोत्सव का आयोजन आगामी 10 अगस्त तक किया जाएगा। पूजा एवं संध्या में प्रवाचक मनीषानंद महाराज के द्वारा सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा शुरू किया गया है। इस मौके पर वार्ड पार्षद रवि कुमार, आयोजन कमेटी के नलिन कुमार, सोनू कुमार, सनोज कुमार आदि उपस्थित थे।
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