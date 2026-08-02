Khagaria News: बेलदौर : डाक कांवरियों का जत्था गंगा जल भरने के लिए हुए रवाना
Khagaria News: बेलदौर में, सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालु कई शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए झुंड में निकल पड़े हैं। डाक और सामान्य कांवरियों की भीड़ बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर फुलवड़िया डीह पर ज्यादा है। प्रशासन ने कांवरियों की सुविधा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की हैं।
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता सावन के पहले सोमवार के लिए प्रखंड के विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए डाक एवं सामान्य कांवरियों का अलग-अलग जत्था प्रखंड के विभिन्न गांवों एवं प्रखंड मुख्यालय से अगुवानी घाट के लिए रविवार को प्रस्थान कर गया। जानकारी के मुताबिक सभी कांवड़ियां अगुवानी घाट से गंगा जल भरकर प्रखंड के अपने पसंद के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। सर्वाधिक डाक एवं सामान्य कांवड़ियों की भीड़ बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर फुलवड़िया डीह पर पहुचती है, जहां सोमवार के अहले सुबह से ही डाक कांवड़ियों का जत्था पहुंचना शुरू हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक पांच हजार से अधिक श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए गंगा जल भरकर इस शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे।
वहीं कांवरियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए प्रशासनिक एवं समाजिक स्तर पर सभी पूर्व तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वयंसेवकों के द्वारा रास्ते में जगह-जगह पर कैंप लगा कर कांवरियों को नि:शुल्क और अनिवार्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सभी तैयारी कर ली गई है। इसके तहत ठंडा एवं गर्म पेयजल, प्राथमिक उपचार, शर्बत आदि का इंतजाम किया गया है।
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