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Khagaria News: छापेमारी कर जब्त शराब किया गया विनष्ट

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: छापेमारी कर जब्त शराब किया गया विनष्ट छापेमारी कर जब्त शराब किया गया विनष्ट छापेमारी कर जब्त शराब किया गया विनष्ट

Khagaria News: छापेमारी कर जब्त शराब किया गया विनष्ट

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले के गोगरी अनुमंडल के पसराहा, स्थानीय महेशखूंट, महेशखूंट रेल थाना एवं उत्पाद थाना गोगरी द्वारा जब्त शराब का शेरचकला में विनष्टिकरण कराया गया। कुल 5752 लीटर शराब विनष्ट की गई। विनष्टिकरण में उत्पाद अधीक्षक मद्य निषेध, खगड़िया मो. सत्तार अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोगरी, निरीक्षक मद्य निषेध, पसराहा व महेशखूंट थानाध्यक्ष उपस्थित थे।

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