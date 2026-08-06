Khagaria News: गांव से भाग जाने की धमकी देने की शिकायत
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Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता महिनाथनगर पंचायत के वार्ड नंबर आठ निवासी दुर्योधन राम की पत्नी लक्ष्मी देवी ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपने ही वार्ड के तीन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर सोने की कानबाली छीन लेने की शिकायत की है। इसके साथ ही एक सप्ताह के अंदर गांव को खाली कर देने एवं नहीं करने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी है। घटना गत 3 अगस्त के दिन के ग्यारह बजे के करीब की बताई जा रही है। आवेदिका के मुताबिक घटना के समय नामजद दिनेश राम का पुत्र सौरव राम, कैलू राम के पुत्र रूपेश कुमार राम एवं जगदीश शर्मा के पुत्र बबलू शर्मा देसी कट्टा एवं लोहे का रड लेकर उसे घर में प्रवेश कर घटना को अंजाम दिया एवं इस क्रम में नामजद सौरव राम ने उसके कान से सोने की बाली छीन ली।
इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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