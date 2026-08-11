Khagaria News: शराब भट्ठी ध्वस्त कर तीन तस्क को किया गिरफ्तार
Khagaria News: शराब भट्ठी ध्वस्त कर तीन तस्क को किया गिरफ्तार शराब भट्ठी ध्वस्त कर तीन तस्क को किया गिरफ्तार शराब भट्ठी ध्वस्त कर तीन तस्क को किया गिरफ्तार
Khagaria News: खगड़िया। एक प्रतिनिधि पसराहा थाना के खरौआ गांव में सोमवार को गुप्त सूचना पर पसराहा थानाध्यक्ष राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बताया गया कि खरौआ के छट्ठू सिंह के घर से छह लीटर सात सौ पचास एमएल विदेशी शराब बरामद की गई। जबकि केदार सिंह और लखन सिंह के घर से 45 लीटर देसी शराब बरामद की गई। मौके से शराब बनाने वाला उपकरण,करीब 1000 लीटर से अधिक अर्द्धनिर्मित देशी शराब बरामद की गई। करीब डेढ़ घंटे तक चली छापेमारी में बरामद अर्द्धनिर्मित शराब को विनष्ट कर शराब बनाने वाली भट्ठी को ध्वस्त कर दिया गया।
पुलिस ने करवाई करते हुए शराब तस्कर छट्ठू सिंह पिता कमलेश्वरी सिंह, केदार सिंह पिता प्रकाश सिंह और लखन सिंह पिता पलकधारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इधर पुलिस इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष राजीव कुमार रंजन ने बताया कि सभी गिरफ्तार अभियुक्त को मद्दनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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