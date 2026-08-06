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Khagaria News: आकांक्षा आर्य का मुजफ्फरपुर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: बेलदौर की आकांक्षा आर्य का मुजफ्फरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन हुआ है। उनके पिता गजेंद्र कुमार सिंह एक किसान हैं और माता किरण कुमारी एक सहायक शिक्षिका हैं। आकांक्षा के मामा रमण कुमार पूर्व जिलाधिकारी रह चुके हैं। उनका एक भाई भी बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत है।

Khagaria News: आकांक्षा आर्य का मुजफ्फरपुर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ चयन

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता आकांक्षा आर्य का चयन मुजफ्फरपुर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हुआ है। उसके पिता गजेंद्र कुमार सिंह किसान तथा माता किरण कुमारी सहायक शिक्षिका के पद पर मध्य विद्यालय पनसलवा, बेलदौर में पदस्थापित हैं। जबकि मामा रमण कुमार मुजफ्फरपुर के पूर्व जिलाधिकारी रह चुके हैं। विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना द्वारा पिछले महीने परीक्षा ली गई थी । उसके एक भाई अभिषेक आर्य बैंक असम में पीओ के पद पर हैं।

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