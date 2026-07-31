Khagaria News: गांधी इंटर हाईस्कूल में मर्ज करने के विरोध में की शिकायतों की डीपीओ ने की जांच

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता खगड़िया शिक्षा विभाग के डीपीओ आकांक्षा कुमारी ने शुक्रवार को ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायतों की स्थलीय जांच की। उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 के ग्रामीणों ने डीएम को आवेदन देकर आदर्श मिडिल स्कूल बेलदौर को पीएमश्री योजना के तहत गांधी इंटर हाईस्कूल में मर्ज करने का विरोध करते हुए इसके बदले में कन्या मिडिल स्कूल बेलदौर को मर्ज करने का अनुरोध किया था। इसी शिकायत के आलोक में डीपीओ ने दोनों स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीपीओ ने आदर्श मिडिल स्कूल की सुदृढ़ व्यवस्था, ढांचागत सुविधा को देखकर खुशी जताई।

डीपीओ ने आदर्श मिडिल स्कूल बेलदौर एवं कन्या मिडिल स्कूल बेलदौर का औचक निरीक्षण किया। इस संबंध में वार्ड नंबर बारह के ग्रामीणों ने डीएम एवं डीईओ को एक सप्ताह पूर्व आवेदन देकर आदर्श मिडिल स्कूल बेलदौर को मर्ज से मुक्त करने की मांग की थी। ग्रामीणों के इस आवेदन को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने डीपीओ आकांक्षा कुमारी को विद्यालय की वस्तुस्थिति की जांच करने का निर्देश दिया था। डीपीओ ने जांच के क्रम में आदर्श मिडिल स्कूल में छात्र छात्राओं के हिसाब से पर्याप्त सुविधा पर संतोष जाहिर की, जबकि कन्या मिडिल स्कूल के संकीर्ण परिसर को देख कर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि पर्याप्त जगह वाले आदर्श मिडिल स्कूल को पीएम श्री योजना के तहत गांधी इंटर विद्यालय में कैसे मर्ज कर दिया गया। निरीक्षण के बाद डीपीओ आकांक्षा कुमारी ने बताया कि आदर्श मिडिल स्कूल बेलदौर में एक दर्जन से अधिक कमरे मौजूद हैं। यहां बच्चों के बैठने, प्रार्थना करने और मध्याह्न भोजन करने के लिए पर्याप्त जगह है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वे अपनी पूरी जांच रिपोर्ट जल्द ही जिलाधिकारी को सौंपेंगी।डीपीओ के इस सकारात्मक आश्वासन के बाद स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक माधव कुमार सहित विद्यालय के सभी शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।