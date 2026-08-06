Khagaria News: सुरभि कुमारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में मारी बाजी, दी बधाई

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के गोगरी नगर परिषद क्षेत्र के उसरी गांव के दीपक कुमार यादव व जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय समसपुर महेशखूंट की शिक्षिका स्वर्णप्रभा कनक की पुत्री सुरभि कुमारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बाजी मारकर गांव का नाम रोशन किया है। परिजनों ने बताया कि सुरभि के प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मध्य विद्यालय उसरी से शुरू एवं नवोदय विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही उसने नेट जीआरएफ एवं एसआरएफ भी किया। सुरभि हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। उसके हौसले को उसके पिता दीपक कुमार यादव एवं उसके भाई मुकुल मयंक एवं मुदित मयंक ने पंख लगाने का काम किया।