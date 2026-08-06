Khagaria News: सुरभि कुमारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में मारी बाजी, दी बधाई
Khagaria News: सुरभि कुमारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में मारी बाजी, दी बधाई सुरभि कुमारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में मारी बाजी, दी बधाई
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के गोगरी नगर परिषद क्षेत्र के उसरी गांव के दीपक कुमार यादव व जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय समसपुर महेशखूंट की शिक्षिका स्वर्णप्रभा कनक की पुत्री सुरभि कुमारी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बाजी मारकर गांव का नाम रोशन किया है। परिजनों ने बताया कि सुरभि के प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मध्य विद्यालय उसरी से शुरू एवं नवोदय विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उच्चतर शिक्षा प्राप्त की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही उसने नेट जीआरएफ एवं एसआरएफ भी किया। सुरभि हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। उसके हौसले को उसके पिता दीपक कुमार यादव एवं उसके भाई मुकुल मयंक एवं मुदित मयंक ने पंख लगाने का काम किया।
अब वह बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जल्द ही अपना सेवा देगी। उसकी इस सफलता पर उसरी निवासी नगर परिषद अध्यक्ष रंजीता कुमारी निषाद, उच्च माध्यमिक शिक्षक अटल बिहारी, शंकर यादव, संजय यादव, संजय भगत, रमण कुमार, रतन कुमार, परमानंद यादव, अधिवक्ता अमरीश कुमार, प्रधान शिक्षिका रंजना कुमारी आदि ने उसे बधाई दी है।
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