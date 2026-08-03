Khagaria News: अलग-अलग जगहों पर वज्रपात से एक किसान की मौत, दो झुलसे
Khagaria News: खगड़िया जिले के परबत्ता और बेलदौर थाना क्षेत्र में सोमवार को वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान नवीन राय, 50 वर्ष हैं। बेलदौर में, धान रोपाई कर रही दो महिलाएं ठनका गिरने से बेहोश हो गईं। दोनों महिलाओं का इलाज चल रहा है।
Khagaria News: खगड़िया। हिन्दुस्तान टीम जिले के परबत्ता व बेलदौर थाना क्षेत्र में सोमवार की शाम अलग-अलग जगहों पर वज्रपात से एक किसान की मौत हो गई। वही दो लोग झुलस गए। परबत्ता थाना क्षेत्र के भरसो दियारा पर सोमवार की शाम बज्रपात से एक किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत किसान भरसो गांव निवासी 50 वर्षीय नवीन राय बतया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम भरसो दियारा पर तेज बारिश शुरू थी। इसी बीच भरसो निवासी सह किसान नवीन राय अपने पशुओं क़ो भोजन देकर लौट रहे थे। इसी बीच अचानक मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हो गई।
इधर थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया की शव क़ो कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजनें के लिए प्रक्रिया की जा रही है। वही बेलदौर थानान्तर्गत सकरोहर पंचायत के धड़क्का सिंह बासा बहियार में ठनका गिरने से खेत में धान रोपाई कर घर लौट रहे दो महिलाएं बेहोश हो गई। जानकारी पर परिजनों ने उसे तत्काल इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत नियंत्रण में बताई जा रही है। इस घटना में धड़क्का सिंह बासा निवासी सुभाष सिंह की 50 वर्षीया पत्नी पिंकी देवी एवं स्वर्गीय ढालो सिंह की 36 वर्षीया पत्नी गुलेना देवी के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक घटना के समय दोनों पीड़िता अपने गांव के किसान महेंद्र सिंह की खेत से धान रोपाई कर अपने घर वापस लौट रही थी। इसी क्रम में घटनास्थल पर ठनका गिरने से दोनों महिला बेहोश हो गई।
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