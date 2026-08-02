Khagaria News: जिले में आसमान में दिनभर छाये रहे हल्के बादल
Khagaria News: खगड़िया जिले में रविवार को बादल छाए रहने से गर्मी में थोड़ी राहत मिली। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री था। इससे पहले शनिवार को बारिश के बाद मौसम में सुधार हुआ था। पूरबी हवा की रफ्तार औसतन 6 किमी प्रति घंटे रही।
Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में रविवार को आसमान में हल्का बादल बना रहा। जिससे धूप का असर कम होने से उमसभरी गर्मी से हल्की राहत रही। कहीं-कहीं हल्का बंूदाबांदी भी हुई। अधिकतम तामपान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। इधर पूरबा हवा औसतन छह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। एक दिन पहले शनिवार को बारिश से शाम में मौसम गर्मी से राहत रही थी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। बारिश के समय में पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी।
गत शुक्रवार को सुबह से ही तेज धूप से भीषण गर्मी रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा था। पूरबा हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत गुरुवार को बारिश व धूप रहा था। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। गत बुधवार को खासा गर्मी का असर रहा था। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिगी रहा। पूरबा हवा औसतन पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। गत मंगलवार को उमसभरी गर्मी रही। सुबह से ही धूप कड़ी खिली रही थी। दोपहर में हल्की बंूदाबांदी हुई अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा था। पूरबा हवा औसतन आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी।
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