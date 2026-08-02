Khagaria News: जिले में नव भारत शिक्षा परिषद डिग्री पर दो दर्जन से अधिक शिक्षक हैं अब भी हैं कार्यरत जिले में नव भारत शिक्षा परिषद डिग्री पर दो दर्जन से अधिक शिक्षक

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में अब भी बड़ी संख्या में अमान्य सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षक स्कूलों में बने हुए हैं। जो ना तो निगरानी जांच के दायरे में सामने आए हैं और ना ही शिक्षा अधिकारी की नजर में आ रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले 11 सालों से जिले में पांच हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों की फोल्डर की चल रही जांच आज तक पूरी नहीं हो सकी है। वहीं शिक्षा अधिकारी भी निगरानी जांच के भरोसे अमान्य सर्टिफिकेट पर बहाल अब भी बड़ी संख्या में शिक्षकों को वेतन दे रहा है। जिसकी ना तो खोजखबर ली जा रही है और ना ही किसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि अब भी दर्जनों शिक्षकों के फोल्डर अधूरा बताया जाता है। जिसमें नियोजन इकाई स्तर से मेधा सूची ही नहीं है। जिससे कई सवाल बने हुए हैं। दूसरी ओर दो साल पहले ही शिक्षा अधिकारी स्तर से नव भारत शिक्षा परिषद राउलकेला उडी़सा जो अमान्य सर्टिफिकेट है जिस पर दो दर्जन से अधिक शिक्षकों की फाइल भी तैयार की। यहां तक कि वेतन बंद के बाद फिर से चालू भी कर दिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा मान्य व अमान्य सूची में नव भारत शिक्षा परिषद, राउरकेला उड़ीसा को अमान्य घोषित है। पर, इस सर्टिफिकेट पर अब भी शिक्षक स्कूल में बने हुए हैं और वेतन ले रहे हैं। जबकि शिक्षा अधिकारी को भी ऐसे शिक्षकों की पूरी फाइल भी तैयार की थी। नव भारत शिक्षा परिषद राउरकेला उड़ीसा के प्रमाणपत्र पर बहाल शिक्षकों से तत्कालीन डीपीओ मो. नजीबुल्लाह द्वारा जनवरी 2021 से मई 2021 तक बीईओ को मौखिक आदेश देकर वेतन बंद भी किया था। फिर वेतन चालू कर दिया गया। इसके अलावा भी अन्य अमान्य संस्थान पर जिले में बड़ी संख्या में शिक्षक बने बताए जा रहे हैं। वहीं मेधा सूची में हेरफेर भी करने की बात की जा रही है।

अमान्य बोर्ड पर बने शिक्षक गौरतलब है कि करीब पांच साल पहले सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के आलोक में नव भारत शिक्षा परिषद के प्रमाणपत्र पर कार्यरत शिक्षकों की सूची स्थापना डीपीओ ने बीईओ से मंगवाई थी। जिसमें पांच प्रखंडों में ही ऐसे 28 शिक्षकों के नाम सामने आए थे। जिसमें सबसे अधिक बेलदौर प्रखंड में 18 शिक्षक बताए गए। जिले के मानसी प्रखंड में छह, गोगरी प्रखंड से दो व चौथम व सदर प्रखंड से एक-एक शिक्षक का नाम उपलब्ध कराया गया था। हालांकि अलौली व परबत्ता बीईओ ने रिपोर्ट देने में आनाकानी करते हुए महज कुछ के नाम देकर कईयों के नाम छुपा लेने की भी चर्चा खूब रही थी। अब शिक्षा अधिकारी को इस फाइलों को खोलकर ऐसे चिह्नित शिक्षकों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।

शिक्षकों की सर्टिफिकेट ऑनलाइन कराई गई जिले में अब भी कई अमान्य बोर्ड पर बने हैं शिक्षक : जिले में अब भी अलग-अलग अमान्य बोर्ड की डिग्री पर बहाल शिक्षक बने हुए हैं। जिस पर कार्रवाई होनी बांकी है। निगरानी जांच में भी ऐसे शिक्षकों की सर्टिफिकेट जांच सवालों के दायरें में है। कईयों के फोल्डर में मेधा सूची नहीं है तो कईयों ने बहाली के समय जो सर्टिफिकेट जमा किया था। वह बदल कर फोल्डर में दे दिया गया। ऐसे में नियोजन इकाईयों की मेधा सूची से फोल्डर में दी गई सर्टिफिकेट के अंक प्रतिशत का मिलान सही से हो तो अब भी बड़ी संख्या में नाम सामने आएंगे। इधर जिले में पिछले तीन साल पहले जांच नहीं होने वाले दो हजार शिक्षकों की सर्टिफिकेट ऑनलाइन कराई गई थी। दरअसल जांच के लिए सर्टिफिकेट जमा नहीं करने व अधूरे जमा फोल्डर वाले शिक्षक द्वारा ही पोर्टल पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट लोड कराया गया था। जिसे लोडकर सर्टिफिकेट की फोल्डर बनाकर निगरानी को जांच के लिए उपलब्ध कराने का आदेश था। जिले में वर्ष 2006 से 2015 तक बहाल 4737 नियोजित शिक्षकों की प्रमाणपत्रों की निगरानी जांच चल रही है। जिसमें तब करीब 2093 शिक्षकों के फोल्डर जो तब मेधा सूची के साथ जमा नहीं की जा सकी थी।

शिक्षकों की सूची की जा रही है अपलोड वर्ष 2021 में एनआईसी की वेबसाइट पर शिक्षकों की सूची की जा रही है अपलोड : निगरानी जांच के लिए फोल्डर जमा नहीं करने वाले शिक्षकों की सूची जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड भी कराया गया था। ऐसे शिक्षकों की जानकारी बीईओ से स्थापना डीपीओ को उपलब्ध कराई गई थी। स्थापना डीपीओ स्तर से एनआईसी की वेबसाइट पर शिक्षकों की सूची ऑनलाइन करवाई गई, ताकि शिक्षकों की कागजातों की निगरानी जांच हो सके। बता दें कि उस समय तक 1015 शिक्षकों का फोल्डर निगरानी के पास जांच के लिए जमा नहीं हुआ था। जिससे ऐसे शिक्षकों के नाम अब ऑनलाइन करवाया गया था। इसके बाद भी कई शिक्षकों की फोल्डर गायब बताया जा रहा है।

अधूरे फाइल के भरोसे जांच निगरानी जांच आधे अध्ूारे फोल्डर के भरोसे आज भी है। जाहिर है कि नियोजन इकाईयों द्वारा आधे अधूरे फोल्डर जमा कर दिया गया था। जिसमें मेधा सूची से लेकर अन्य कागजात गायब थे। इसके बाद नियोजन इकाईयों से अधूरे फोल्डर को पूरा करने को लिखा गया। जिले में 4737 नियोजित शिक्षकों में महज 1577 शिक्षकों की ही पहले फोल्डर मेधा सूची के साथ पहले उपलब्ध कराई जाने की बात कही गई थी। शेष बचे 3160 फोल्डरों में 256 आधे अधूरे थे। जबकि 1889 फोल्डर बिना मेधा सूची के उपलब्ध कराया गया था। वहीं 1015 फोल्डर अप्राप्त बताया गया था। इन शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वेब पोर्टल तैयार करवाया गया था।

शिक्षकों के सर्टिफिकेट की निगरानी जांच चल रही है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निलंबित दोनों शिक्षकों पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अमरेन्द्र कुमार गोंड, डीईओ, खगड़िया।