Khagaria News: यूथ क्लब का मनाया गया स्थापना दिवस
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Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता यूथ क्लब खगड़िया के 18 वां स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय उपसमाहर्ता सह उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा प्रवीण कुमार, यूथ क्लब के अध्यक्ष प्रद्यूम्न कुमार, सचिव मनीष कुमार सिंह, संरक्षक रंजीतकांत वर्मा, डॉ एच प्रसाद, डॉ जैनेंद्र नाहर ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान यूथ क्लब के 17 वर्ष का क्रियाकलाप का छाया प्रति और फोटोग्राफ के माध्यम से जानकारी उपस्थित अतिथियों ने ली। कहा कि जिले के खिलाड़ी आगे बढ़े इसके लिए खेल पदाधिकारी हमेशा आपके साथ है। वहीं इस मौके पर एकदिवसीय बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में बालक की आठ टीमें भाग लिए ।
वहीं बालिका की कुल चार टीमों ने भाग लिया। जिसमें बालिका फाइनल में परबत्ता की टीम ने सन्हौली को 38- 30 अंक से पराजित किया। वही बालक वर्ग में माड़र ने बछौता को 28-21 पराजित किया। वहीं बालिका में बेस्ट रेडर गुड़िया कुमारी, बेस्ट कैचर चाहत कुमारी को दिया गया। बालक वर्ग में बेस्ट रेडर सनी कुमार ,बेस्ट कैचर इरफान को दिया गया। निर्णायक की भूमिका में गुलशन कुमार, निरंजन कुमार ,अरमान ,हर्ष कुमार , सुल्तान ,राहुल कुमार ,किशन कुमार, राखी कुमारी ने निभाया। मौके पर हाटकेश फाउंडेशन के संस्थापक सह सर्जन डॉ प्रेम कुमार, संजीव प्रकाश, देवांशु मिश्रा शास्त्री, सुबोध कुमार आदि मौजूद थे।
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