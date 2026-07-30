Khagaria News: शहर के एसडीओ रोड का नाम बदलकर रखा अलखिया बाबा मार्ग
Khagaria News: शहर के एसडीओ रोड का नाम बदलकर रखा अलखिया बाबा मार्गशहर के एसडीओ रोड का नाम बदलकर रखा अलखिया बाबा मार्गशहर के एसडीओ रोड का नाम बदलकर रखा अलखिया बाबा मा
Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता नगर परिषद क्षेत्र द्वारा शहर की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत को सम्मान देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय को साकार किया। वर्षों से एसडीओ रोड के नाम से प्रसिद्ध सड़क का नामकरण कर अब इसे अलखिया बाबा मार्ग नाम दिया गया। नामकरण समारोह का भव्य उद्घाटन सदर विधायक बबलू कुमार मंडल एवं नगर सभापति अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं नामपट्ट का अनावरण कर किया।
स्थानीय आस्था के केंद्रों का सम्मान
विधायक बबलू कुमार मंडल ने कहा कि किसी भी शहर की पहचान उसकी संस्कृति, इतिहास और धार्मिक आस्था से होती है। स्थानीय आस्था के केंद्रों को सम्मान देना समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि अलखिया बाबा मार्ग का नामकरण खगड़िया की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती देगा। नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कहा कि नगर परिषद केवल सड़क, नाला और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि नगर की ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहरों को भी सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिस सड़क को पहले एसडीओ रोड कहा जाता था, वहां अब एसडीओ आवास नहीं है, जबकि इसी मार्ग पर स्थित अलखिया बाबा शिव मंदिर वर्षों से हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। इसलिए स्थानीय जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग का नाम अलखिया बाबा मार्ग रखा गया है। वहीं नगर सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा ने कहा कि यह केवल सड़क का नाम बदलने का निर्णय नहीं, बल्कि खगड़िया की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सम्मान देने की ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि पहले इस मार्ग का नाम एसडीओ आवास के कारण एसडीओ रोड पड़ा था, लेकिन अब जब वहां एसडीओ आवास नहीं है और अलखिया बाबा शिव मंदिर इस क्षेत्र की वास्तविक पहचान बन चुका है, तब स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी भावना का सम्मान करते हुए इसका नाम "अलखिया बाबा मार्ग" रखा गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद आगे भी नगर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की पहचान को संरक्षित करने और उन्हें उचित सम्मान दिलाने का कार्य करती रहेगी।
कार्यक्रम की उपस्थिति
कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल की सराहना की है।
प्रश्न उत्तर
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