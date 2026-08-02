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Khagaria News: छापेमारी में एक पिस्तौल व कारतूस किया बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: छापेमारी में एक पिस्तौल व कारतूस किया बरामद

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले की गोगरी पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, आधा दर्जन से अधिक कारतूस बरामद किया। वही पुलिस की भनक पाकर तस्कर भागने में सफल रहा। इधर थानाध्यक्ष अरविंद ने रविवार को बताया कि फरार तस्कर की पहचान की जा रही है।

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