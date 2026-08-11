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Khagaria News: बीते 24 घंटे में 17 गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक हिरासत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: खगड़िया के पुलिस ने पिछले 24 घंटे में विभिन्न जगहों पर कार्रवाई करते हुए 17 फरारियों को गिरफ्तार किया। इसमें हत्या के प्रयास के मामले में 3 और अन्य मामलों में 14 संदिग्ध शामिल हैं। साथ ही, 3 जमानतीय और 13 गैर-जमानतीय वारंटों का निष्पादन किया गया।

Khagaria News: बीते 24 घंटे में 17 गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक हिरासत

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता जिले के विभिन्न थानों द्वारा बीते 24 घंटे में अलग अलग जगहों पर किए गए कार्रवाई में 17 फरारियों व वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में हत्या के प्रयास मामले में तीन व अन्य मामलों में 14 फरारियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा तीन जमानतीय वारंट व 13 गैर जमानतीय वारंटों का भी निष्पादन किया गया। जबकि सात फरारियों के घरों पर इश्तेहार भी साटा गया।

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