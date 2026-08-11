Khagaria News: जिला मुख्यालय से एनएच 31 किनारे लगाए 50 हजार पौधे, अधिकांश में गैबियन नहंी

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि वन विभाग पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए एनएच से लेकर रेलवे लाइन के किनारे पौधे लगा रही है। जाहिर है कि खगड़िया जिले में वन क्षेत्र नहीं रहने के कारण विभाग को एनएच किनारे, रेलवे लाइन के बगल से लेकर सरकारी भूखंडों पर लक्ष्य के अनुसार पौधे लगाकर बचाने के कार्य में लगी है। हालांकि खुले स्थानों पर लगाए जा रहे पौधे की सुरक्षा को लेकर समस्या भी है। जिसका आलम यह देखा जाता है कि अधिकांश पौधे लगने के बाद पशुओं का चारा बन जाता है। वन विभाग द्वारा खासकर आबादी वाले एरिया से गुजरने एनएच किनारे लगे पौधे में अधिकांश नष्ट हो जाने की बात सामने आती है। अधिकांश पौधे इस लिए भी नष्ट हो जाते हैं कि पौधे की सुरक्षा के लिए जाली की उतनी व्यवस्था नहीं देखी जाती है। वन विभाग हर साल एक लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करती है। पर, जमीन पर पौधे में अधिकांश पेड़ बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। जिले के एनएच 31 व एनएच 107 किनारे जगह-जगह हर साल पौधे लगाने की बात कही जाती है। साथ ही ग्रामीण सड़क के किनारे भी पौधे लगाये जाते हैं। जहां जाली (गैबियन) लगाने की बात कही जाती है। शुक्रवार को हिन्दुस्तान की टीम एनएच 31 संसारपुर के आसपास पौधरोपण की स्थिति का जायजा लिया तो देखा गया कि हाल के सालों में लगे पौधे नहीं के बराबर हैं। कुछ जगह छोटे पेड़ नजर जरूर आया। जिसमें इक्का-दुक्का में ही जाल (गैबियन) लगा दिखा। आमतौर पर बड़े-बड़े पुराने पेड़ ही देखने का मिला। जिसमें तार, जामुन भी पेड़ लगे हैं। वन विभाग की मानें तो पिछले साल एनएच सहित अन्य सरकारी भू-खंड पर 49 हजार पांच सौ पौधे लगाए गए हैं। जिसमें एक हजार पौधे एनएच से सटे दुर्गापुरा से रहीमपुर के रास्ते में लगाया गया है। जहां लगे पौधे की सुरक्षा के लिए जाल भी लगाया गया। हालांकि बिते सालों में एनएच किनारे हजारों की संख्या में पौधे लगाने की बात कही गई है। पर, उतना पौधे आज पेड़ के रूप में बढ़ता नहीं दिखता है。