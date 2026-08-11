Khagaria News: जिला मुख्यालय से एनएच 31 किनारे लगाए 50 हजार पौधे, अधिकांश में गैबियन नहंी
Khagaria News: जिला मुख्यालय से एनएच 31 किनारे लगाए 50 हजार पौधे, अधिकांश में गैबियन नहंी जिला मुख्यालय से एनएच 31 किनारे लगाए 50 हजार पौधे, अधिकांश में गैबियन नहंी
Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि वन विभाग पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए एनएच से लेकर रेलवे लाइन के किनारे पौधे लगा रही है। जाहिर है कि खगड़िया जिले में वन क्षेत्र नहीं रहने के कारण विभाग को एनएच किनारे, रेलवे लाइन के बगल से लेकर सरकारी भूखंडों पर लक्ष्य के अनुसार पौधे लगाकर बचाने के कार्य में लगी है। हालांकि खुले स्थानों पर लगाए जा रहे पौधे की सुरक्षा को लेकर समस्या भी है। जिसका आलम यह देखा जाता है कि अधिकांश पौधे लगने के बाद पशुओं का चारा बन जाता है। वन विभाग द्वारा खासकर आबादी वाले एरिया से गुजरने एनएच किनारे लगे पौधे में अधिकांश नष्ट हो जाने की बात सामने आती है। अधिकांश पौधे इस लिए भी नष्ट हो जाते हैं कि पौधे की सुरक्षा के लिए जाली की उतनी व्यवस्था नहीं देखी जाती है। वन विभाग हर साल एक लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करती है। पर, जमीन पर पौधे में अधिकांश पेड़ बनने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। जिले के एनएच 31 व एनएच 107 किनारे जगह-जगह हर साल पौधे लगाने की बात कही जाती है। साथ ही ग्रामीण सड़क के किनारे भी पौधे लगाये जाते हैं। जहां जाली (गैबियन) लगाने की बात कही जाती है। शुक्रवार को हिन्दुस्तान की टीम एनएच 31 संसारपुर के आसपास पौधरोपण की स्थिति का जायजा लिया तो देखा गया कि हाल के सालों में लगे पौधे नहीं के बराबर हैं। कुछ जगह छोटे पेड़ नजर जरूर आया। जिसमें इक्का-दुक्का में ही जाल (गैबियन) लगा दिखा। आमतौर पर बड़े-बड़े पुराने पेड़ ही देखने का मिला। जिसमें तार, जामुन भी पेड़ लगे हैं। वन विभाग की मानें तो पिछले साल एनएच सहित अन्य सरकारी भू-खंड पर 49 हजार पांच सौ पौधे लगाए गए हैं। जिसमें एक हजार पौधे एनएच से सटे दुर्गापुरा से रहीमपुर के रास्ते में लगाया गया है। जहां लगे पौधे की सुरक्षा के लिए जाल भी लगाया गया। हालांकि बिते सालों में एनएच किनारे हजारों की संख्या में पौधे लगाने की बात कही गई है। पर, उतना पौधे आज पेड़ के रूप में बढ़ता नहीं दिखता है。
वन विभाग करती है दावे:
वन विभाग का कहना है कि जिले में वन क्षेत्र नहीं है। जिससे एनएच व रेलवे लाइन के बगल में पौधे लगाकर लक्ष्य पूरा किया जाता है। साथ ही सरकारी जमीन पर पौधरोपण किया जाता है। जहां पौधे नष्ट हो जाते हैं, वहां नया पौधे लगाया जाता है। साथ ही सुरक्षा प्रहरी द्वारा निगरानी भी कराई जाती है, ताकि पौधे का संरक्षण हो सके। वन विभाग की मानें तो वे अपने स्तर से करीब पचास हजार पौधे लगवाया है। जबकि जीविका के माध्यम से एक लाख 20 हजार पौधे लगाए गए। वहीं गत साल जिले में किसानों के बीच 70 हजार पौधे बांटे गए थे।
जीविका दीदी फलदार पौधे रही है लगा:
जीविका दीदी अपने घर के आंगनों व खेतों में फलदार पौधे लगा रही है। जिससे अपने आंगन व खेतों में लगे फलदार वृक्ष का लाभ भी ले रही है। पर्यावरण को बढ़ावा देने में जहां सरकार के लिए यह अहम योगदान साबित हो रहा है, वहीं जीविका दीदीयों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता भी हो रही है। बताया जाता है कि वन विभाग द्वारा अमरूद, सरीफा, कटहल से लेकर अन्य फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं किसानों की पसंद इमरती, महोगनी, सेमल, सागबान के पौधे है। जिससे वे आर्थिक मजबूत हो रहे हैं।
किसानों को दिए जाते हैं पौधे:
मुख्यमंत्री कृषि वाणिज्यीकी योजना के तहत किसानों को अपने खेतों में पौधे लगाने के लिए भी दिए जाते हैं। अनुदान देकर पौधे की संरक्षण को प्रेरित की जा रही है। गत साल किसानों के बीच 70 हजार के करीब पौधे लगाने के लिए दिए जा चुके हैं। यह योजना कई सालों से चल रही है।
बोले अधिकारी:
जिले में वन क्षेत्र नहीं है। जिससे एनएच किनारे व सरकारी जमीन पर पौधरोपण किया जाता है। पौधे लगाकर उसका संरक्षण के लिए मॉनिटरिंग की जाती है।
राज कुमार, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया।
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