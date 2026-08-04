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Khagaria News: डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक

Khagaria News: खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल सन्हौली केन्द्र पर आगामी सात अगस्त तक दो पालियों में डीएलएड प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षा चलेगी। डीएलएड सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष की परीक्षा ली जा रही है। मंगलवार को परीक्षा शांतिपूर्ण हुई।

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