Khagaria News: जिला विधिज्ञ संघ के चुनाव के लिए 11 अगस्त को होगा मतदान

Khagaria News: खगड़िया । विधि संवाददाता जिला विधिज्ञ संघ, खगड़िया का चुनाव सत्र 2026-28 के लिए आगामी 11 अगस्त को मतदान होगा। वही नाम वापसी के बाद निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी गई है। एक पद अध्यक्ष के लिए तीन उम्मीदवार में निवर्तमान अध्यक्ष चंद्रदेव प्रसाद यादव, पूर्व अध्यक्ष नागेश्वर प्रसाद सिंह एवं भीम प्रसाद यादव मैदान में हैं। जबकि महासचिव एक पद के लिए पांच उम्मीदवार में निवर्तमान महासचिव नागेश्वर प्रसाद गुप्ता, पूर्व महासचिव महेश कुमार सिंह, अजित कुमार सिन्हा, शत्रुघ्न प्रसाद यादव एवं सीमा अपने भाग्य आजमाने डटे हुए हैं। उपाध्यक्ष पद से नौ कैंडिडेट में अरुण मालाकार, कैलाश नारायण, दिनेशचंद्र झा, प्रिंस कुमार, प्राणेश कुमार, मनोज कुमार सिंह, योगेश ठाकुर, राम अवधेश चौधरी और सुबोध कुमार सिन्हा हैं।

इसमें तीन को चुनना है। कोषाध्यक्ष एक पद के लिए दो उम्मीदवार में निवर्तमान अनिल कुमार यादव एवं पूर्व प्रदीप कुमार मैदान में हैं। सहायक सचिव तीन पद के लिए चंद्रजीत कुमार एवं परमानंद प्रसाद और संजीव कुमार सिंह, संयुक्त सचिव तीन पद के लिए अजीत कुमार महतो, अम्बुज कुमार, मनोज कुमार एवं मनोज कुमार देव हैं।कार्यकारिणी वरिष्ठ पद के लिए नवल किशोर ठाकुर, बालेश्वर प्रसार यादव,मोङ्म आलमगीर, मोहन चौधरी, वासुदेव प्रसाद सिन्हा, शोभाकांत सुमन, सुधीर कुमार चौधरी, हीरा प्रसाद यादव सहित सभी कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला 11अगस्त को होना है। निर्विरोध घोषित पदों में अंकेक्षक पद से मनोज कुमार ठाकुर और शंकर प्रसाद यादव हैं। कार्यकारिणी पद से दीपक कुमार, रंजन कुमार एवं ललन कुमार हैं। महिला सदस्य में उपाध्यक्ष पद से साधना कुमारी, सहायक सचिव से कृष्णा कुमारी, कार्यकारिणी पद से प्रिया कुमारी एवं सुधा सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं।