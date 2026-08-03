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Khagaria News: चेहल्लूम पर्व को लेकर जिला संयुक्त आदेश जारी

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: चेहल्लूम पर्व को लेकर जिला संयुक्त आदेश जारी

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता चेहल्लूम पर्व के मौके पर जिले में शांति, विधि-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से डीएम विक्रम वीरकर एवं एसपी भानू प्रताप सिंह ने संयुक्त आदेश जारी किया है। संयुक्त आदेश के अनुसार, चेहल्लूम पर्व दिनांक 04 अगस्त को चाँद दिखाई देने के आधार पर मनाया जाएगा। पर्व के दौरान जिन स्थानों पर ताजिया एवं निशान के साथ जुलूस निकाले जाएंगे, वहां विशेष प्रशासनिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम व एसपी ने सभी एसडीओ व एसडीपीओ एवं संबंधित विभागों को संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने, अफवाह फैलाने वाले एवं सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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संयुक्त आदेश में सभी थाना एवं अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं एवं समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया है। जुलूस मार्गों का पूर्व सत्यापन, अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन, डीजे एवं लाउडस्पीकर संबंधी नियमों का पालन तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। विधि-व्यवस्था के प्रभावी संधारण हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी चार अगस्त की सुबह सात बजे से अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रहेंगे तथा स्थिति सामान्य होने तक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सिविल सर्जन को चिकित्सकों, पारामेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। त्वरित कार्रवाई के लिए क्यूआरटी भी प्रतिनियुक्त की गई है।

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