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Khagaria News: शिव श्रद्धालुओं की सेवा सहयोग से मिलती है अद्भुत अनुभूति: जिप अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: खगड़िया में श्रावण मास की प्रथम सोमवारी पर कांवरियों की सेवा के लिए युवा क्रांतिकारी समाजवादी कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव और पूर्व विधायक रणवीर यादव ने शिविर की उपयोगिता की बात की। कांवरियों को पेयजल, फल और अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।

Khagaria News: शिव श्रद्धालुओं की सेवा सहयोग से मिलती है अद्भुत अनुभूति: जिप अध्यक्ष

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि श्रावण मास की प्रथम सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मुंगेर उत्तरवाहिनी गंगा घाट से जल लेकर बटेश्वर धाम और सिंघेश्वर धाम जाने वाले कांवरियों की सेवा के उद्देश्य से शहर के बलुआही बस स्टैंड स्थित युवा क्रांतिकारी समाजवादी कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन रविवार को जिप अध्यक्ष सह जिला परिषद अध्यक्ष संघ की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव तथा पूर्व विधायक रणवीर यादव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जबकि संचालन जदयू जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने कहा कि सावन माह भगवान शिव की आराधना का पवित्र अवसर है।

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प्रथम सोमवारी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुंगेर गंगा घाट से पवित्र गंगाजल लेकर बटेश्वर धाम के लिए रवाना होते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा और सेवा के लिए यह सेवा शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।वही पूर्व विधायक रणवीर यादव ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वर सेवा है। कांवरियों की सेवा और सहयोग करने से आत्मिक संतोष तथा अद्भुत अनुभूति प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार हमेशा समाज सेवा के कार्यों में आगे रहा है। बाढ़ पीड़ितों, अग्नि पीड़ितों, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा के साथ-साथ धार्मिक अवसरों पर श्रद्धालुओं की सेवा करना उनके परिवार की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि कांवरियों की सेवा करना भगवान शिव की सच्ची आराधना के समान है। उद्घाटन के बाद शिविर में कांवरियों के लिए पेयजल, मिष्ठान सहित फलहार शरबत तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया। इस अवसर पर जदयू के नेता अमित कुमार पप्पू, चैम्पियन यादव, अमिष अमोल, युवा क्रांतिकारी समाजवादी सेवा संघ के अश्वनी कुमार मंडल, शिक्षक नेता निकेश यादव, पंकज यादव, अशोक यादव, प्रिंस यादव, शिक्षक संजय यादव, कुंदन ठाकुर, संजय कुमार सुमन आदि कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे।

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