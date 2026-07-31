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Khagaria News: मारपीट कर किया घायल, दिया थाना में आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: बेलदौर के चोढ़ली गांव के जितेंद्र कुमार ने पड़ोसी सोहित कुमार पर मारपीट और सोने की चकती छीनने का आरोप लगाया है। घायल होने पर उन्होंने स्थानीय पीएचसी में इलाज कराया। जितेंद्र का कहना है कि यह घटना पूर्वाग्रह के चलते हुई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

Khagaria News: मारपीट कर किया घायल, दिया थाना में आवेदन

Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता चोढ़ली गांव निवासी गरीब शर्मा के 31 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपने ही पड़ोसी सोहित कुमार एवं उसके परिजनों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर गले में पहने सोने की चकती छीन लेने की शिकायत की है। घायलावस्था में उसका इलाज स्थानीय पीएचसी में कर छुट्टी दे दी गई। पीड़ित के मुताबिक नामजदों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर घटना को उस समय अंजाम दिया, जब वह बाजार से अपने घर वापस लौट रहे थे। इधर आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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