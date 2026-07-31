Khagaria News: मारपीट कर किया घायल, दिया थाना में आवेदन
Khagaria News: बेलदौर के चोढ़ली गांव के जितेंद्र कुमार ने पड़ोसी सोहित कुमार पर मारपीट और सोने की चकती छीनने का आरोप लगाया है। घायल होने पर उन्होंने स्थानीय पीएचसी में इलाज कराया। जितेंद्र का कहना है कि यह घटना पूर्वाग्रह के चलते हुई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता चोढ़ली गांव निवासी गरीब शर्मा के 31 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार ने थानाध्यक्ष को आवेदन देकर अपने ही पड़ोसी सोहित कुमार एवं उसके परिजनों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मारपीट कर गले में पहने सोने की चकती छीन लेने की शिकायत की है। घायलावस्था में उसका इलाज स्थानीय पीएचसी में कर छुट्टी दे दी गई। पीड़ित के मुताबिक नामजदों ने पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर घटना को उस समय अंजाम दिया, जब वह बाजार से अपने घर वापस लौट रहे थे। इधर आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।