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Khagaria News: निर्माणाधीन यात्री शेड का वरीय उपसमाहर्ता ने की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि नगर पंचायत, मानसी में बुधवार को अनियमितता की शिकायत पर बुधवार को वरीय उप समाहर्ता कौशिक कश्यप द्वारा ने नवनिर्मित शेड का निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत मानसी के वार्ड संख्या-7 के वार्ड पार्षद सह छात्र नेता अमृत राज ने डीएम को लिखित आवेदन देकर यात्री शेड निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इधर जांचोपरांत वरीय उपसमाहर्ता ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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