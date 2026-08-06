Khagaria News: नीलाम वादों के निष्पादन को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान, तीन दिनों में पचास लाख रूपए की वसूली

Khagaria News: फ्लायर लगाया जा सकता है:::::::नीलाम वादों के निष्पादन को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान, तीन दिनों में पचास लाख रूपए कीनीलाम वादों के निष्पादन को

Khagaria News: खगड़िया। नगर संवाददाता जिले में नीलाम पत्र वाद के निष्पादन को ेकर अभियान चलाया जा रहा है। मिशन मोड में चलाए जा रहे इस अभियान को तीन अगस्त से शुरु किया गया है जो आगामी आठ अगस्त तक चलेगा। बताया जा रहा है कि बीते दिनों मुंगेर कमिश्नर के अध्यक्षता में किए गए बैठक के बॉडी वारंट एवं डिस्ट्रेस वारंटों के निष्पादन की प्रगति की समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान लंबित वारंटों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन को लेकर अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया था। इस अभियान में बॉडी एवं डिस्ट्रेस वारंटों के शत-प्रतिशत तामिला एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को भी निर्देश जारी किए गए हैं।

अभियान के दौरान गिरफ्तारियाँ अब तक 20 लोगों की हुई गिरफ्तारी: अभियान के दौरान अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि नीलाम पत्र वाद को लेकर इन लोगों पर बॉडी वारंट निर्गत किए गए थे। इसके बाद निर्धारित समय अवधि तक राशि जमा नहीं करने पर इनलोगों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लंबित नीलाम वादों में वारंटों के निष्पादन की कार्रवाई पूरी गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ की जा रही है तथा बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

राजस्व वसूली की रिपोर्ट तीन दिनों में हो चुकी है लगभग 50 लाख रूपए की वसूली:

नीलाम वादों से संबंधित मामलों में राजस्व वसूली की दिशा में व्यापक प्रगति हुई है। पिछले तीन दिनों में अभियान के दौरान पचास लाख रुपये से अधिक की राशि की वसूली की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि तीन अगस्त से इस अभियान को शुरु किया गया है। इस अभियान के तहत तीन, चार व पांच अगस्त को किए गए कार्रवाई में लगभग पचास लाख रूपए वसूले गए हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा राजस्व वसूली की प्रक्रिया को और गति देने तथा लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए लगातार मॉनीटरिंग किया जा रहा है।

थानाध्यक्षों के निर्देश पूर्व में सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि जिला नीलाम पत्र शाखा द्वारा निर्गत सभी लंबित बॉडी एवं डिस्ट्रेस वारंटों का तीन अगस्त से आठ अगस्त तक मिशन मोड में शत-प्रतिशत तामिला एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। प्रतिदिन की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन जिला नीलाम पत्र शाखा को उपलब्ध कराना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

पुलिस की मॉनीटरिंग वरीय पुलिस पदाधिकारी भी लगातार करेंगे मॉनीटरिंग:

पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के थानों का नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते हुए वारंटों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को अभियान की सतत निगरानी करते हुए लंबित मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नीलाम वादों से संबंधित लंबित मामलों में अब किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित अवधि के विशेष अभियान के दौरान वारंटों के निष्पादन, गिरफ्तारी तथा बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई पूरी गंभीरता के साथ जारी रहेगी। संबंधित बकायेदारों से अपील की गई है कि वे विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत अपने लंबित दायित्वों का शीघ्र निष्पादन करें, अन्यथा नियमानुसार की जा रही कार्रवाई के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

बोले अधिकारी

नीलाम पत्र वादों के निष्पादन को लेकर आगामी आठ अगस्त तक अभियान चलाया जा रहा है। हर स्तर से लगातार कार्रवाई की मॉनीटरिंग भी की जा रही है।

राकेश कुमार, डीपीआरओ सह नीलाम पत्र पदाधिकारी।