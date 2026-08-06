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Khagaria News: बीईओ के निरीक्षण में किचेन की बदहाली की खुली पोल

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: बीईओ के निरीक्षण में किचेन की बदहाली की खुली पोल बीईओ के निरीक्षण में किचेन की बदहाली की खुली पोल बीईओ के निरीक्षण में किचेन की बदहाली की खुली पोल

Khagaria News: बीईओ के निरीक्षण में किचेन की बदहाली की खुली पोल

Khagaria News: परबत्ता । एक प्रतिनिधि प्रखंड में मध्य विद्यालय मुरादपुर में बुधवार क़ो बीईओ के निरिक्षण में किचेन की बदहाली की पोल खुल गयीं है क स्कूल की व्यवस्था पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सवाल उठाये जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय मुरादपुर में मध्यान्ह भोजन के किचेन की व्यवस्था व विद्यालय के समुचित संचालन को लेकर स्थानीय ग्रामीण सह शिक्षा समिति के सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को शिकायत की थी।

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शिकायत और जांच

शिकायत के बाद बुधवार को प्रभारी बीईईओ रजनीश कुमार ने विद्यालय पहुंचकर मामले की गहन जांच की। निरीक्षण के दौरान पंचायत के मुखिया आशुतोष कुमार सिंह उर्फ बंटू सिंह सहित ग्रामीण शिक्षा समिति के सचिव व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। प्रभारी बीईओ ने विद्यालय की व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की। इस दौरान ग्रामीणों एवं मुखिया ने विद्यालय की व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याओं को उनके समक्ष रखी। जांच के दौरान बीईओ ने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन के किचेन की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं पाया। इसके अलावा विद्यालय संचालन से जुड़े अन्य बिंदुओं की भी पड़ताल की गई। इधर प्रभारी बीईईओ रजनीश कुमार ने बताया कि विद्यालय के किचन की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। विद्यालय संचालन से संबंधित अन्य बिंदुओं की भी बारीकी से जांच की गई है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद तैयार रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी। बीईओ ने प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र झा को विद्यालय की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही।

मनमानी का आरोप

लगाए मनमानी का आरोप : शिक्षा समिति के सचिव ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र झा पर समिति की सहमति के बिना विद्यालय संचालन एवं राशि खर्च करने का आरोप लगाते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लिखित शिकायत की। शिकायत में सचिव काजल कुमारी ने आरोप लगाया कि विद्यालय की शिक्षा समिति का सचिव होने के बावजूद प्रधानाध्यापक द्वारा समिति की बैठक एवं सहमति के बिना विद्यालय से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही विद्यालय की राशि का कथित रूप से मनमाने तरीके से उपयोग किए जाने की बात भी शिकायत में कही गई है। सचिव के अनुसार, विद्यालय में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों के लिए उपलब्ध राशि का नियमानुसार उपयोग होना चाहिए, लेकिन प्रधानाध्यापक द्वारा समिति को विश्वास में लिए बिना राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।

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कैप्शन: परबत्ता प्रखंड में मध्य विद्यालय, मुरादपुर में शिकायत कि जांच करते अधिकारी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या विद्यालय में किचेन की व्यवस्था संतोषजनक थी?
नहीं, बीईओ ने बताया कि विद्यालय के किचन की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।
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