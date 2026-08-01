Khagaria News: बीएओ ने खाद व बीज दुकानों का किया निरीक्षण
Khagaria News: बीएओ ने खाद व बीज दुकानों का किया निरीक्षण बीएओ ने खाद व बीज दुकानों का किया निरीक्षण बीएओ ने खाद व बीज दुकानों का किया निरीक्षण
Khagaria News: बेलदौर । एक संवाददाता बीएओ प्रभात रंजन ने शनिवार को बाजार के तीन खाद-बीज एवं कृषि कार्य से संबंधित दूकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में बीएओ ने दूकान का स्टॉक पंजी एवं पॉश मशीन का निरीक्षण कर उपलब्ध यूरिया,डीएपी एवं पोटाश का भौतिक सत्यापन किया। इसके साथ ही बीएओ ने वितरण पंजी में अंकित किसानों के मोबाइल पर संपर्क कर खाद खरीदारी का मात्रा एवं ली गई कीमत की जानकारी प्राप्त कर दुकानदारों को खाद की कालाबाजारी करने से बचने की सलाह दी। जानकारी के मुताबिक बीएओ ने बेलदौर बाजार के राम ट्रेडिंग, राजीव खाद भंडार एवं दुर्गा केंद्र पर पहुंच कर दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस मौके पर कृषि समन्वयक धर्मेन्द्र कुमार, लेखापाल अजय कुमार के साथ ही संबंधित दूकान के प्रोपराइटर राजीव कुमार, सुबोध कुमार आदि उपस्थित थे।
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