Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: श्री विधि तकनीकी से जिले के अमनी गांव में धान व मड़वा की खेती हुई शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: ाी विधि तकनीकी से जिले के अमनी गांव में धान व मड़वा की खेती हुई शुरूाी विधि तकनीकी से जिले के अमनी गांव में धान व मड़वा की खेती हुई शुरूाी विधि तकनीकी स

Khagaria News: श्री विधि तकनीकी से जिले के अमनी गांव में धान व मड़वा की खेती हुई शुरू

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि श्री विधि तकनीकी से उन्नत खेती को लेकर जिले के मानसी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी गण के पर्यवेक्षण में अमनी गांव में धान और मड़वा की रोपनी जीविका से जुड़ी दीदी की खेत में शुक्रवार को की गई। बीडीओ राजीव कुमार ने बताया कि अमनी ग्राम के चिह्नित खेत में धान और मड़वा जैसे अगहनी खरीफ फसल की अभी रोपनी का समय चल रहा है। मानसून के समय पर आगमन से किसानों को खेती के लिए जल उपलब्ध लगातार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों द्वारा स्थानीय नलकूप की सहायता से धान रोपनी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

इसी कड़ी में उन्नत तकनीकी वाली श्री विधि के प्रयोग के तौर पर जीविका से संबद्ध किसान के खेत में रोपनी का कार्य किसानों के साथ मिलकर सीओ लीलावती और प्रखंड परियोजना प्रबंधक घनश्याम दीनबंधु द्वारा रोपनी के कार्य में उपस्थित होकर संबंधित कृषकों और जीविका दीदियों को प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर किसान सह स्वच्छता पर्यवेक्षक विकास कुमार, जीविका के रवि कुमार, कृषि समन्वयक नवीन कुमार, 20 सूत्री सदस्य राजू पासवान, समाजसेवी गणेश सिंह , राजेश कुमार, विकास मित्र, वार्ड सदस्य, जीविका दीदी एवं अन्य कर्मी पदाधिकारी उपस्थित थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।