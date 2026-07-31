Khagaria News: श्री विधि तकनीकी से जिले के अमनी गांव में धान व मड़वा की खेती हुई शुरू

Khagaria News: श्री विधि तकनीकी से जिले के अमनी गांव में धान व मड़वा की खेती हुई शुरू
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Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि श्री विधि तकनीकी से उन्नत खेती को लेकर जिले के मानसी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी गण के पर्यवेक्षण में अमनी गांव में धान और मड़वा की रोपनी जीविका से जुड़ी दीदी की खेत में शुक्रवार को की गई। बीडीओ राजीव कुमार ने बताया कि अमनी ग्राम के चिह्नित खेत में धान और मड़वा जैसे अगहनी खरीफ फसल की अभी रोपनी का समय चल रहा है। मानसून के समय पर आगमन से किसानों को खेती के लिए जल उपलब्ध लगातार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों द्वारा स्थानीय नलकूप की सहायता से धान रोपनी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
इसी कड़ी में उन्नत तकनीकी वाली श्री विधि के प्रयोग के तौर पर जीविका से संबद्ध किसान के खेत में रोपनी का कार्य किसानों के साथ मिलकर सीओ लीलावती और प्रखंड परियोजना प्रबंधक घनश्याम दीनबंधु द्वारा रोपनी के कार्य में उपस्थित होकर संबंधित कृषकों और जीविका दीदियों को प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर किसान सह स्वच्छता पर्यवेक्षक विकास कुमार, जीविका के रवि कुमार, कृषि समन्वयक नवीन कुमार, 20 सूत्री सदस्य राजू पासवान, समाजसेवी गणेश सिंह , राजेश कुमार, विकास मित्र, वार्ड सदस्य, जीविका दीदी एवं अन्य कर्मी पदाधिकारी उपस्थित थे।
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