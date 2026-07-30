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Khagaria News: स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अंदर हर हाल में हो पूरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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Khagaria News: स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अंदर हर हाल में हो पूरा स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अंदर हर हाल में हो पूरा

Khagaria News: स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के अंदर हर हाल में हो पूरा

Khagaria News: खगड़िया । हिन्दुस्तान संवाददाता क्लेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा गुरुवार को डीएम विक्रम विरकर की अध्यक्षता में की गई। बैठक में योजना, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, लघु सिंचाई प्रमंडल, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी प्रमंडल, स्वास्थ्य, जिला पंचायत राज, ग्रामीण कार्य सहित अन्य संबंधित विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों में तेजी लाने, नियमित मॉनिटरिंग करने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष बल दिया।

बैठक के दौरान डीएम ने विशेष रूप से बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया कि वे स्वयं नियमित रूप से तटबंधों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा उनकी स्थिति पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तटबंधों के संवेदनशील स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जाए तथा किसी भी प्रकार की क्षति, रिसाव अथवा असामान्य स्थिति की सूचना तत्काल उपलब्ध कराते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि बाढ़ सुरक्षा से संबंधित तैयारियों में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़ी सभी विकास योजनाओं एवं बाढ़ सुरक्षा संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा संबंधित पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करें।

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