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Khagaria News: स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण में एचएम की भूमिका अहम

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण में एचएम की भूमिका अहम

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता शहर के सूर्य मंदिर चौक स्थित मंडप विवाह भवन में शुक्रवार को प्रधान शिक्षकों का मिलन समारोह सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधान शिक्षकों के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का सम्मान करना, आपसी अनुभव साझा करना तथा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन डीईओ अमरेंद्र कुमार गोंड, डीपीओ नूपुर प्रसाद, प्रधान लिपिक धर्मराज भीम तथा स्थापना प्रधान लिपिक नीतू कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के बड़ी संख्या में प्रधान शिक्षक एवं प्रधान शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।

इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधान शिक्षकों को डीईओ एवं डीपीओ द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में प्रधान शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। डीईओ अमरेंद्र कुमार गोंड ने विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने, अनुशासन बनाए रखने तथा नवाचार के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही प्रधान शिक्षकों की विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान शिक्षकों द्वारा पारंपरिक लोकगीत एवं लोकनृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। समारोह में प्रधान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत कुमार ने भी भाग लिया। उन्होंने खगड़िया के प्रधान शिक्षकों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले के शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं और उनका योगदान प्रेरणादायक है। कार्यक्रम का सफल संचालन सौरभ कुमार सिंह ने किया। समारोह में अविनाश कुमार, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, जय जय राम कुमार, अंकित कुमार, मुकेश आचार्य, मनीष कुमार, चमन कुमार झा, शशि भूषण प्रसाद, विनीता, बिन्नी, नमिता प्रसाद, अमृता प्रीतम, संगीता कुमारी, सोनी, सोनाली, सविता कुमारी, शारदा कुमारी, रोजी कुमारी, दीपक कुमार, रविंद्र कुमार, नंदन कुमार, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद थे।

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