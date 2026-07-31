Khagaria News: स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण में एचएम की भूमिका अहम
Khagaria News: स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण में एचएम की भूमिका अहमस्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण में एचएम क
Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता शहर के सूर्य मंदिर चौक स्थित मंडप विवाह भवन में शुक्रवार को प्रधान शिक्षकों का मिलन समारोह सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधान शिक्षकों के एक वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का सम्मान करना, आपसी अनुभव साझा करना तथा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन डीईओ अमरेंद्र कुमार गोंड, डीपीओ नूपुर प्रसाद, प्रधान लिपिक धर्मराज भीम तथा स्थापना प्रधान लिपिक नीतू कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के बड़ी संख्या में प्रधान शिक्षक एवं प्रधान शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं।
इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधान शिक्षकों को डीईओ एवं डीपीओ द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित शिक्षकों के कार्यों की सराहना करते हुए अधिकारियों ने कहा कि विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में प्रधान शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। डीईओ अमरेंद्र कुमार गोंड ने विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने शिक्षकों को बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने, अनुशासन बनाए रखने तथा नवाचार के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। साथ ही प्रधान शिक्षकों की विभिन्न प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधान शिक्षकों द्वारा पारंपरिक लोकगीत एवं लोकनृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। समारोह में प्रधान शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत कुमार ने भी भाग लिया। उन्होंने खगड़िया के प्रधान शिक्षकों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिले के शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रयास कर रहे हैं और उनका योगदान प्रेरणादायक है। कार्यक्रम का सफल संचालन सौरभ कुमार सिंह ने किया। समारोह में अविनाश कुमार, नीरज कुमार, आशुतोष कुमार, जय जय राम कुमार, अंकित कुमार, मुकेश आचार्य, मनीष कुमार, चमन कुमार झा, शशि भूषण प्रसाद, विनीता, बिन्नी, नमिता प्रसाद, अमृता प्रीतम, संगीता कुमारी, सोनी, सोनाली, सविता कुमारी, शारदा कुमारी, रोजी कुमारी, दीपक कुमार, रविंद्र कुमार, नंदन कुमार, जितेंद्र कुमार आदि मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।