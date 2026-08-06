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Khagaria News: बांकीपुर की जीत बिहार में बदलाव की नई शुरुआत: जिलाध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: बांकीपुर की जीत बिहार में बदलाव की नई शुरुआत: जिलाध्यक्ष बांकीपुर की जीत बिहार में बदलाव की नई शुरुआत: जिलाध्यक्ष

Khagaria News: बांकीपुर की जीत बिहार में बदलाव की नई शुरुआत: जिलाध्यक्ष

Khagaria News: खगड़िया। एक प्रतिनिधि जन सुराज पार्टी के जिला कार्यालय, खगड़िया में बांकीपुर विधानसभा में जन सुराज की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में बुधवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक-दूसे को मिठाई खिलाकर खुशी का इज़हार किया तथा जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को हार्दिक बधाई दीं। साथ ही बांकीपुर विधानसभा की जागरूक जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जनसुराज जिलाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह निषाद ने कहा कि उन्होंने अपने मत और आशीर्वाद से बिहार में बदलाव की नई राजनीति की मजबूत नींव रखी है। इस अवसर पर जिला मुख्य प्रवक्ता संतोष सिंह, जिला महामंत्री जय किशोर सिन्हा, जिला युवा अध्यक्ष बिट्टू चौरसिया, जिला कोषाध्यक्ष प्रभाकर कुमार उर्फ बबलू, जिला महिला अध्यक्ष भाग्यश्री, जन सुराज कर्पूरी मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार वरुण, जिला व्यावसायिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष सिंधु भूषण केशी, जिला उपाध्यक्ष कमलेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष सत्यम चौधरी, जिला सचिव शिवनंदन जी, जिला महिला उपाध्यक्ष मुन्नी देवी, जिला उपाध्यक्ष मुकेश सुमन, प्रखंड अध्यक्ष प्रीतम कुमार आदि थे।

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