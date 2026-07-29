Khagaria News: शहर में 4.50 करोड़ की लागत से बनेगा ड्रेनेज सिस्टम : विधायक शहर में 4.50 करोड़ की लागत से बनेगा ड्रेनेज सिस्टम : विधायक

Khagaria News: खगड़िया । नगर संवाददाता खगड़िया नगर के लिए मंगलवार का दिन विकास के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन बन गया। वर्षों से जलजमाव की समस्या से जूझ रहे शहर को स्थायी समाधान की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत बुडको द्वारा लगभग 4.50 करोड़ की लागत से बनने वाले आरसीसी नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास सदर विधायक बबलू कुमार मंडल एवं नगर सभापति अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। बताया जा रहा है कि यह महत्वाकांक्षी नाला आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) से क्लेक्ट्रेट होते हुए परमानंदपुर के रास्ते मालती धार तक बनाया जाएगा।

जलनिकासी परियोजना की महत्वता इस परियोजना को खगड़िया शहर की जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक माना जा रहा है। बरसात के दौरान सड़कें और मोहल्ले जलमग्न हो जाते थे। जिससे आम लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। अब इस परियोजना के धरातल पर उतरने से नगरवासियों को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय नेताओं की प्रतिक्रिया सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने कहा कि खगड़िया के समग्र विकास के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जलनिकासी की समस्या शहर के विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। यह परियोजना पूरी होने के बाद शहर की बड़ी आबादी को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने बुडको के अधिकारियों से निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने का आग्रह किया। वही नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कहा कि यह केवल एक नाला निर्माण योजना नहीं, बल्कि खगड़िया के भविष्य को सुरक्षित करने वाली परियोजना है। वर्षों से लोग जलजमाव के कारण परेशान थे। नगर परिषद लगातार इस दिशा में प्रयासरत थी और आज वह सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का लक्ष्य शहर को जलजमाव मुक्त, स्वच्छ और आधुनिक बनाना है तथा इसी उद्देश्य से लगातार बड़ी-बड़ी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है।

निर्माण कार्य की मान्यता कहा कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और आने वाले समय में शहर की आधारभूत संरचना में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में सभापति प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना नगरवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा लगातार विभागीय स्तर पर प्रयास किए गए। जिसके परिणामस्वरूप आज इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ संभव हो सका। उन्होंने कहा कि नाला निर्माण पूरा होने के बाद शहर के अनेक वार्डों में जलनिकासी व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार होगा। इस मौके पर उपसभापति प्रतिनिधि मोहम्मद शहाबुद्दीन, पूर्व उपसभापति राजू फोगला, जदयू नेता दीपक सिन्हा, जदयू नेत्री नीलम वर्मा, संदीप केडिया, वार्ड पार्षद शोभा देवी, पप्पू यादव, बबलू कुमार, ऋतुराज कुमार, रंजीत कुमार, गुलशन कुमार, सचिन कुमार, श्रवण कुमार, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गोविंद कुमार, पिंटू कुमार, रणवीर कुमार, विक्की कुमार, अक्षय सूरी, प्रणव कुमार, मंटू यादव, जैबू मंडल, राज किशोर चौरसिया, पूर्व उपपप्रमुख हीरालाल यादव, आर्किटेक्ट शुभम कुमार, राजीव कुमार चौहान, प्रभाकर कुमार, राजेश कुमार, अमरेश पटेल स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा होगा और खगड़िया एक बेहतर एवं सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित होगा। करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह मेगा ड्रेनेज परियोजना खगड़िया नगर के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद शहर की जलनिकासी व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी, जलजमाव की समस्या में व्यापक कमी आएगी और खगड़िया के समग्र एवं सतत विकास का मार्ग और अधिक प्रशस्त होगा।

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कैप्शन: बुधवार को शहर के कचहरी रोड में ड्रेनेज सिस्टम का शिलान्यास करते सदर विधायक व नप सभापित।