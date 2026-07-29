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Khagaria News: गुरु पूर्णिमा पर बच्चों ने लिया गुरुजनों का आशीर्वाद

By Hindustan | Bureau
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Khagaria News: गुरु पूर्णिमा पर बच्चों ने लिया गुरुजनों का आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा पर बच्चों ने लिया गुरुजनों का आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा पर बच्चों ने लिया गुरुजनों का

Khagaria News: गुरु पूर्णिमा पर बच्चों ने लिया गुरुजनों का आशीर्वाद

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि शहर के एक स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत हर्षोल्लास, श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में विशेष प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा गुरु वंदना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को गुरु पूर्णिमा के महत्व से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि यह पर्व महर्षि वेदव्यास की स्मृति में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास को आदि कवि तथा वेद, महाभारत एवं अनेक पुराणों के रचयिता के रूप में सम्मान दिया जाता है। उनके ज्ञान, तप और समाज के प्रति अमूल्य योगदान को स्मरण करते हुए प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है।विद्यालय

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की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती पुष्पा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे के जीवन के प्रथम गुरु उसके माता-पिता होते हैं और विद्यालय में शिक्षा देने वाले शिक्षक उसके द्वितीय गुरु होते हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने गुरुजनों का सम्मान करें। उनके बताए मार्ग पर चले तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। इस अवसर पर बच्चों ने गुरु वंदना एवं गीत-संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। बच्चों ने अपने शिक्षकों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विद्यालय का वातावरण श्रद्धा, अनुशासन और उत्साह से भर उठा। बचपन प्ले स्कूल के डायरेक्टर प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक एवं नैतिक कार्यक्रम बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा यदि आज के कार्यक्रम से बच्चे गुरु के सम्मान और उनके महत्व की एक भी सीख अपने जीवन में याद रख पाते हैं तो हमारा गुरु पूर्णिमा समारोह सफल माना जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी ने बच्चों को गुरु-शिष्य परंपरा, भारतीय संस्कृति तथा गुरु के सम्मान का संदेश देकर इस आयोजन को यादगार बनाया।

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