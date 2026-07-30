Khagaria News: मलिन हृदय को साफ करने के लिए गुरु की होती है जरूरत: देवराहा शिवनाथ

Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि मलिन हृदय को साफ करने के लिए गुरु की जरूरत होती है। कोई भले ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के समान क्यों न हो वह गुरु के बिना भवसागर को पार नहीं कर सकता है। यह बातें परमसिद्ध विदेह संत श्रीदेवराहा शिवनाथ दासजी महाराज ने बुधवार को शहर के सीढ़ी घाट स्थित एक मैरेज हॉल में गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि धरती के आरंभ से ही गुरु का महत्व अनिर्वचनीय रहा है और यहां तक कि हमारे सारे धर्मग्रंथों में ही गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। गुरु बिनु भव निधि तरै न कोय, जो निज बिरंच शंकर सम होय।

संत श्री ने कहा कि गुरु का नाम ले लो सहारा मिलेगा। हरि का नाम ले लो किनारा मिलेगा। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मलिन हृदय को साफ करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। संत श्री ने आगे कहा कि गुरु मलिन हृदय वाले शिष्य को हरि के नाम जप में लगा देता है। परिणामस्वरूप धीरे धीरे शिष्य का मन हरि भजन में लग जाता है और उसके हृदय के समस्त विकारों का अंत हो जाता है और उस पर भगवत् कृपा की बरसात होने लगती है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु भक्तों ने संत श्रीदेवराहा शिवनाथ दासजी महाराज की विधिवत् षोडशोपचार विधि से गुरु पूजन किया और गुरु दीक्षा ली। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहन चौधरी, मिंटू, धु्रव , ललित, अनिरुद्ध जालान आदि थे। वही स्थानीय विधायक बबलू कुमार मंडल , नगर परिषद् अध्यक्ष अर्चना कुमारी, जदयू जिलाध्यक्ष अनुराधा कुमारी के अलावा शंभू प्रसाद चौरसिया, सुरक्षा प्रमुख राजेश्वर पासवान, मुखिया संघ भोजपुर के अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद यादव आदि ने ने गुरु पूर्णिमा में आकर संत श्री देवराहाशिवनाथ दास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया।