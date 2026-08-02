Khagaria News: गोगरी: डॉ. पोरस सिंह बने प्रखंड अध्यक्ष, दी बधाई
Khagaria News: गोगरी: डॉ. पोरस सिंह बने प्रखंड अध्यक्ष, दी बधाई गोगरी: डॉ. पोरस सिंह बने प्रखंड अध्यक्ष, दी बधाई गोगरी: डॉ. पोरस सिंह बने प्रखंड अध्यक्ष, दी बधाई
Khagaria News: खगड़िया । एक प्रतिनिधि जिले के पसराहा पंचायत स्थित उपेंद्र प्रसाद वर्मा के आश्रम में रविवार को द ग्रेट अशोका फाउंडेशन के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक डॉ. पोरस सिंह को प्रखंड अध्यक्ष, तेज बहादुर सिंह को उपाध्यक्ष, विवेकानंद सिंह को सचिव और मनोज कुमार निराला को उपसचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रदीप कुमार को कोषाध्यक्ष, जयचंद्र कुमार को मीडिया प्रभारी तथा अरुण कुमार, हीरालाल कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, मनोरंजन कुमार और शंभू प्रसाद वर्मा को संगठन का सक्रिय सदस्य चुना गया है। इस अवसर पर संगठन के जिलाध्यक्ष परवीन कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे।
कार्यक्रम का समापन राष्ट्रहित और सामाजिक समरसता के संकल्प के साथ हुआ।
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