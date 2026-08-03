Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Khagaria News: सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव पर निकाली भव्य1 कलश शोभायात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
Follow us on Google News
share

Khagaria News: खगड़िया में सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव कलश शोभायात्रा के साथ शुरू हुआ। 351 कुंवारी कन्याओं ने जल भरकर बाजार का भ्रमण किया। यह महोत्सव 10 अगस्त तक चलेगा जिसमें भागवत कथा एवं भव्य प्रसाद वितरण होगा। महिलाओं के लिए मीना बाजार एवं बच्चों के लिए आकर्षक झूलों का आयोजन किया जा रहा है।

सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव पर निकाली भव्य1 कलश शोभायात्रा
सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव पर निकाली भव्य1 कलश शोभायात्रा

Khagaria News: खगड़िया : सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव पर निकाली भव्य1 कलश शोभायात्रा कुणाल कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, एक प्रतिनिधि जिले के मानसी बाजार में सोमवार को सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव कलश शोभायात्रा के साथ शुरू हो गया। कलश शोभायात्रा में 351 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। स्थानीय मटिहानी गंडक घाट पर जल भरकर पूरे बाजार का भ्रमण किया।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: खगड़िया : सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव पर निकाली भव्य कलश शोभायात्रा

महोत्सव की जानकारी

आयोजन कमेटी के अध्यक्ष अमर कौशिक ने बताया कि मानसी का नागपंचमी महोत्सव प्रमुख त्योहारों में से एक है,। जो बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष सावन माह के पंचमी को मनाया जाता है । नागपंचमी में श्रद्धालुओं के द्वारा मां भगवती मंदिर में दूध, लावा, कटहल एवं आम नीम के डाल सहित अन्य सामग्री का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नागपंचमी के अवसर पर मानसी में नागपंचमी महोत्सव का आयोजन आगामी 10 अगस्त तक किया जाएगा। पूजा एवं संध्या में प्रवाचक मनीषानंद महाराज के द्वारा सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ एवं भव्य प्रसाद का वितरण किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:Khagaria News: मानसी नगर पंचायत में नाग पंचमी महोत्सव की तैयारी पूरी, आज निकलेगी कलश यात्रा

मेला एवं गतिविधियाँ

वही 4 से 0ल9 अगस्त तक संध्या में श्रीमद् भागवत कथा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं मेला का समापन कलश विसर्जन एवं भंडारा के उपरांत 10 अगस्त को किया जाएगा। वहीं कमटी के सचिव सह वार्ड पार्षद रवि कुमार ने बताया कि इस वर्ष मेला को और आकर्षक बनाने के लिए ड्रैगन, ब्रेक डांस, टॉवर झूला बच्चों के लिए मिक्की माउस एवं अन्य झूला लगाया जा रहा हैं। वहीं महिलाओं के लिए मीना बाजार लगाया जा रहा हैं। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष शत्रुध्न भगत, जिला प्रवक्ता मनीष कुमार सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजनीति सिंह, विद्यार्थी परिषद के नलिन सिंह आदि मौजूद थे।

पूछे जाने वाले प्रश्न

नाग पंचमी महोत्सव कब तक चलेगा?
नाग पंचमी महोत्सव आगामी 10 अगस्त तक चलेगा।
ये भी पढ़ें:Begusarai News: नाग पंचमी:कोरियामा भगवती स्थान में किया गया एक दिवसीय मेले का आयोजन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khagaria

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।