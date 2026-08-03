Khagaria News: सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव पर निकाली भव्य1 कलश शोभायात्रा

Khagaria News: खगड़िया में सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव कलश शोभायात्रा के साथ शुरू हुआ। 351 कुंवारी कन्याओं ने जल भरकर बाजार का भ्रमण किया। यह महोत्सव 10 अगस्त तक चलेगा जिसमें भागवत कथा एवं भव्य प्रसाद वितरण होगा। महिलाओं के लिए मीना बाजार एवं बच्चों के लिए आकर्षक झूलों का आयोजन किया जा रहा है।

सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव पर निकाली भव्य1 कलश शोभायात्रा

Khagaria News: खगड़िया : सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव पर निकाली भव्य1 कलश शोभायात्रा कुणाल कुमार की रिपोर्ट : खगड़िया, एक प्रतिनिधि जिले के मानसी बाजार में सोमवार को सात दिवसीय नाग पंचमी महोत्सव कलश शोभायात्रा के साथ शुरू हो गया। कलश शोभायात्रा में 351 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। स्थानीय मटिहानी गंडक घाट पर जल भरकर पूरे बाजार का भ्रमण किया।

महोत्सव की जानकारी आयोजन कमेटी के अध्यक्ष अमर कौशिक ने बताया कि मानसी का नागपंचमी महोत्सव प्रमुख त्योहारों में से एक है,। जो बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष सावन माह के पंचमी को मनाया जाता है । नागपंचमी में श्रद्धालुओं के द्वारा मां भगवती मंदिर में दूध, लावा, कटहल एवं आम नीम के डाल सहित अन्य सामग्री का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष नागपंचमी के अवसर पर मानसी में नागपंचमी महोत्सव का आयोजन आगामी 10 अगस्त तक किया जाएगा। पूजा एवं संध्या में प्रवाचक मनीषानंद महाराज के द्वारा सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ एवं भव्य प्रसाद का वितरण किया जाएगा.

मेला एवं गतिविधियाँ वही 4 से 0ल9 अगस्त तक संध्या में श्रीमद् भागवत कथा एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। वहीं मेला का समापन कलश विसर्जन एवं भंडारा के उपरांत 10 अगस्त को किया जाएगा। वहीं कमटी के सचिव सह वार्ड पार्षद रवि कुमार ने बताया कि इस वर्ष मेला को और आकर्षक बनाने के लिए ड्रैगन, ब्रेक डांस, टॉवर झूला बच्चों के लिए मिक्की माउस एवं अन्य झूला लगाया जा रहा हैं। वहीं महिलाओं के लिए मीना बाजार लगाया जा रहा हैं। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष शत्रुध्न भगत, जिला प्रवक्ता मनीष कुमार सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजनीति सिंह, विद्यार्थी परिषद के नलिन सिंह आदि मौजूद थे।