Khagaria News: समस्याओं के समाधान को नहीं लगाना हो चक्कर

Khagaria News: चौथम। एक प्रतिनिधि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से चौथम प्रखंड के रोहियार एवं सरसवा पंचायत में बुधवार की शाम चार बजे तक सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविर का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और उन्हें पंचायत स्तर पर ही सुविधा उपलब्ध हो सके। शिविर की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित अधिकारियों ने शिविर के उद्देश्य एवं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी।

शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भूमि विवाद, बिजली, कृषि, मनरेगा सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन दिए। ग्रामीणों में शिविर को लेकर उत्साह देखा गया और उन्होंने अपनी समस्याओं के शीघ्र निष्पादन की उम्मीद जताई। रोहियार पंचायत में आयोजित शिविर में पंचायत सचिव, कृषि सलाहकार, रोजगार सेवक सहित विभिन्न विभागों के कर्मी उपस्थित रहे। वहीं अधिकारियों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी महेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, कल्याण पदाधिकारी नितेश कुमार, अभिषेक कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरसावा पंचायत में आयोजित शिविर में पंचायत स्तरीय कर्मचारियों के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी पार्थ मयंक, राजस्व पदाधिकारी प्रमोद कुमार, अंचल नाजिर राजेश कुमार तथा विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों का निष्पादन नियमानुसार शीघ्र करने का आश्वासन दिया।