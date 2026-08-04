Khagaria News: गोगरी: नाले में जमा गंदे पानी के दुर्गंध से शहरवासी परेशान

Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता नगर परिषद क्षेत्र में नाला के पानी की निकासी नही होने से नाला का गंदा पानी नाला में जमा रहता है। जो दुर्गंध देता रहता है, लेकिन नगर प्रशासन नाला में जमा कचरे की उड़ाही नही करा रहे हैं। जिससे नाला में जमा पानी सड़कर दुर्गंध दे हैं। शहर में बने नाला के पानी की निकासी की कोई सुविधा उपलब्ध नही करायी गई है। नाला में जमा सड़ा हुआ पानी को टंकी में खींचकर बाहर फेंकने का काम नही करा रहे है। वार्ड नंबर-12 से लेकर लक्ष्मीनगर हाट तक करोड़ों की लागत से नाला का निर्माण कराया गया लेकिन गंदा पानी की निकासी सुविधा उपलबध नही करायी गई है। हालांकि गोग़री में संप हाउस का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन मुख्य सड़क पर बारिश के जल जमाव की निकासी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही की गई है। नगर क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या विकराल बनी हुई है, लेकिन नगर प्रशासन उदासीन बने हुए है। संप हाउस का निर्माण के लिए पांच वर्ष पहले ही टेंडर किया गया था, लेकिन जमीन के अभाव में संप हाउस का निर्माण नही कराया गया था। अब इस माह में संप हाउस निर्माण के लिए स्थल चयन कर निर्माण कराया जा रहा है। बारिश एवं बाढ़ के कारण संप हाउस का निर्माण कार्य भी बाधित हो सकता है। अगर पहले से ही नगर प्रशासन संप हाउस बनाकर नाला का पानी और बारिश का पानी फेंकने की व्यवस्था सुनिश्चित करती है तो निश्चित ही सड़क जल जमाव मुक्त हो जाता।