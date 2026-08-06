Khagaria News: थाना क्षेत्रों को अपराध नियंत्रित की दिशा में करें सख्ती से कार्य : एसडीपीओ
Khagaria News: थाना क्षेत्रों को अपराध नियंत्रित की दिशा में करें सख्ती से कार्य : एसडीपीओ थाना क्षेत्रों को अपराध नियंत्रित की दिशा में करें सख्ती से कार्य : एसडीपीओ
Khagaria News: गोगरी । एक संवाददाता गोगरी पुलिस अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीपीओ चंदन कुमार ठाकुर ने अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर पूरी तरह लगाम लगानी है। इसके लिए सभी थाना क्षेत्रों में नियमित गश्ती बढ़ाई जाए। संदिग्ध जगहों और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाए। रात में गश्ती दल को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। एसडीपीओ ने लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया। उन्होंने थानाध्यक्षों को पुराने और नए सभी कांडों की समीक्षा कर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने को कहा।
शराब और अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया।उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से जनता से मधुर व्यवहार करने और शिकायतों का समय पर निपटारा करने को कहा। बैठक में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। बैठक में गोगरी पुलिस अंचल निरीक्षक सुरेंद्र सिंह, गोगरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, बेलदौर थानाध्यक्ष अजीत कुमार, पसराहा थानाध्यक्ष राजीव कुमार रंजन के अलावा अन्य थाने के थानाध्यक्ष उपस्थित थे।
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